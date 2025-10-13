"Будут аресты и скандал". Союзник направил Зеленскому сообщение с угрозой

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Более чем миллиону украинцев грозят неприятности. Ближайший партнер отказывается от былой поддержки и грозит тюрьмой последователям Бандеры. В Киеве к такому не готовы. Что вызвало беспокойство на Банковой — в материале РИА Новости.

Психбольница вместо санатория

С 2022-го по 2023-й Варшава потратила на помощь Украине 29 миллиардов долларов. Это третий результат. Больше только у Берлина и Вашингтона.

Польские власти отдали почти четыре процента годового ВВП не только на военные и прочие нужды Киева, но и на поддержку украинцев, проживающих в республике. По данным посла Украины Василия Боднара, их около 1,5 миллиона человек. И обходятся они слишком дорого.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий отменил социальные выплаты неработающим гражданам Украины. По словам главы президентской канцелярии Збигнева Богуцкого, речь идет о пособии 800+ — более 200 долларов ежемесячно на каждого ребенка.

"Президент сегодня посылает очень четкий сигнал — никаких преференций с особыми условиями", — подчеркнул Богуцкий.

Также взрослым украинцам ограничили доступ к медицине. В Польше они больше не имеют права на санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также на назначение лекарственных препаратов, отпускаемых по программам Минздрава, и множество других услуг. Первичную медико-санитарную помощь, лечение в стационаре и психиатрическую помощь оставили.

Полноценную медстраховку можно получить, став гражданином. После трех лет проживания в Польше на это имеет право каждый. С 2019-го по 2024-й им воспользовались двадцать шесть тысяч украинцев. Польское руководство это насторожило, ведь паспорт гражданина позволяет избираться в органы власти.

"Украинцам нельзя позволять иметь собственное представительство в польском сейме. <…> Давайте прекратим предоставлять украинцам польское гражданство", — заявил депутат Славомир Ментцен. Парламентарий добавил, что избранные украинцы будут заботиться только о собственных интересах.

Перспектива не устраивает и Навроцкого. Его законопроект об увеличении срока пребывания до десяти лет сейчас на рассмотрении сейма. По словам президента, трех лет недостаточно, чтобы иностранец выучил язык страны, перенял польскую культуру и менталитет.

Провоцирование кризиса

Вместе с тем Навроцкий подготовил еще один закон, который напрямую касается украинцев. Президент Польши хочет уголовного наказания для последователей идей Степана Бандеры, которых, как показали беспорядки, устроенные украинцами в Варшаве в августе, немало среди пребывающей в стране украинской молодежи.

"Цель настоящего изменения — противодействие распространению на территории Республики Польша не соответствующих действительности утверждений о преступлениях, совершенных членами и пособниками Организации украинских националистов* бандеровской группировки и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с немецким Третьим рейхом", — комментирует законопроект канцелярия Навроцкого.

Скандально известный Институт национальной памяти Украины возмутился сразу же. Дескать, в таких вопросах надо "избегать политизации", а объявление украинцев "виновными за все события", произошедшие в годы Второй мировой в Волыни, якобы несправедливо.

Варшава ответила резко.

"Это провоцирование кризиса на исторической арене между Польшей и Украиной. В этом вопросе нет симметрии: речь идет об убийствах польских граждан УПА*, но также и евреев, поскольку УПА* помогала немцам", — ответил украинцам спикер президента Польши Рафал Лешкевич. Правда, он в традиции современного польского государства так ничего и не сказал о жертвах бандеровцев среди русских и других национальностей СССР.

Спор вокруг Волынской резни 1943-1944 годов и эксгумации тел убитых пособниками нацистов между Варшавой и Киевом безрезультатно продолжается до сих пор. Как заявлял министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, если Украина не разберется с событиями в Волыни, не проведет эксгумацию и не увековечит память убитых поляков, то у нее нет шансов на вступление в Евросоюз.

Нулевые перспективы

Зеленский констатировал: в странах ЕС не хотят, чтобы украинцев приезжало больше. Глава киевского режима даже признал, что все дело в потребностях украинских граждан в соцподдержке. Узнав о последних сообщениях канцелярии Навроцкого, на Банковой задумались.

"Мы не можем игнорировать постепенное усиление требований к пребыванию украинцев в Польше", — заявила замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук.

Якобы многие украинцы могут вернуться. Им нужно помочь с перемещением, обеспечить социальной поддержкой и предоставить крышу над головой. Само собой, все потребует дополнительных расходов.

Впрочем, вероятность успеха такой программы сомнительна, ведь Киев не способен обеспечить жильем даже внутренних переселенцев. Как пишет Politico, в этом году украинские власти выделили на это 362 миллиона долларов, но предоставить всем полноценную помощь по-прежнему не получается.

Впрочем, как считает политолог Александр Дудчак, украинцы из Польши возвращаться не будут. В разговоре с РИА Новости эксперт напомнил, что в начале 2010-х была тенденция, когда многие уехавшие на заработки украинские граждане возвращались из Европы, поверив в положительные перемены на родине. Но все убил Майдан.

"Опять пошел отток, и сейчас число украинцев в Польше значительное. Тех, кто работает и платит налоги, вряд ли выгонят. Но от тех, кто живет только на пособие, постараются избавиться. Украинцы домой не поедут, скорее, попытают счастье в других странах. Многие просто не видят будущего на Украине и прекрасно знают, что их там ждет. Нулевые перспективы", — говорит Дудчак.

По словам ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, польские власти, сокращая льготы и меняя законы, нанесли болезненные удары по местной украинской общине.

"Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык. Кто-то трудится в теневом секторе и официально считается безработным. Теперь они будут стараться найти легальную работу. В целом же, по оценкам польских экономистов, покинуть страну могут 10-20% украинских граждан", — пояснил РИА Новости политолог.

В то же время уголовный запрет на бандеровскую идеологию, подмечает Неменский, создаст напряженную обстановку, особенно среди выходцев из Западной Украины, привыкших использовать соответствующую символику на общественных мероприятиях.

"Будут аресты, дела и поводы для скандалов, но польское общество этого хочет. Большинство поляков настроены очень негативно к украинцам. Особенно к тем, кто не хочет принимать польскую точку зрения на историю", — считает эксперт.

Ухудшение официальных отношений между Варшавой и Киевом не исключены. Но Польша не откажется от программ военной помощи, так как принципиально разделяет эти сферы. А Зеленскому только это и нужно — развитие дипломатических связей с соседями киевский режим не особо интересует.