Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Правительство Польши в 2022-2023 годах потратило на помощь Украине 106 миллиардов злотых (около 29 миллиардов долларов), говорится в отчете, который цитирует издание WNP.
Отмечается, что среди военной помощи, которую Польша предоставила Украине в указанный период, 586 бронированных машин, 137 артиллерийских систем, 318 танков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
