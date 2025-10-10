Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине - РИА Новости, 10.10.2025
00:51 10.10.2025
Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине
Правительство Польши в 2022-2023 годах потратило на помощь Украине 106 миллиардов злотых (около 29 миллиардов долларов)
в мире
украина
польша
россия
сергей лавров
нато
Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине

Польша в 2022-2023 годах потратила на помощь Украине 29 миллиардов долларов

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Правительство Польши в 2022-2023 годах потратило на помощь Украине 106 миллиардов злотых (около 29 миллиардов долларов), говорится в отчете, который цитирует издание WNP.
"В 2022-2023 годах расходы польского правительства на помощь Украине и ее гражданам, проживающим в Польше, составили 106 миллиардов злотых - эквивалент 3,83 ВВП - вместе с военной помощью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди военной помощи, которую Польша предоставила Украине в указанный период, 586 бронированных машин, 137 артиллерийских систем, 318 танков.
В отчете также указывается, что этот объем помощи ставит Польшу на третье место после США (68 миллиардов евро или 0,31 ВВП) и Германии (33 миллиарда евро или 0,84 ВВП).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
