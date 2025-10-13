На Солнце возобновились сильные вспышки

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сильные вспышки возобновились на Солнце, несмотря на то, что ранее составленные прогнозы такого не предсказывали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что на Солнце сейчас два активных центра размерами примерно по 150 тысяч километров (то есть более 10 диаметров Земли ). Звезда сейчас сжигает в них энергию, поступившую из глубины Солнца, каждый всплеск даёт вспышку уровня С или М, но пока не максимального Х.

При этом учёные отметили, что по ранее составленным прогнозам, ничего такого произойти не должно было. У звезды было "довольно бурное окончание сентября и начало октября", после которого она не должна была так быстро восстановиться.

"Текущий уровень вспышек сейчас на уровне M1.0 — M2.0. Четырехмесячный максимум составляет M6.4 (вспышка была 28 сентября). Возможно побьет. Чтобы поставить рекорды на срок больше четырёх месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X. Чисто на глаз потенциала для этого пока не видно, хотя на глаз такое и не оценишь", - добавили в Лаборатории.

Таким образом, на Солнце сейчас происходит полноценный системный всплеск, заключили учёные. Влияние на геомагнитную обстановку на Земле возможно примерно со среды или четверга.