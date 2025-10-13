Сергей Богачев: солнечная активность будет снижаться еще три-четыре года

Солнце прошло свой 25-й наблюдаемый человечеством пик, но сообщения о вспышках, корональных дырах и протуберанцах продолжают появляться. Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану, почему так происходит, стоит ли человечеству бояться солнечной активности, какое влияние окажут солнечные вспышки на планы пилотируемых полетов на Марс, а также о том, как долго еще будет сохраняться шанс увидеть полярные сияния в средних широтах.

– Пик активности Солнца пройден, но на нем продолжают происходить вспышки. Как можно охарактеризовать состояние Солнца сейчас?

– Кому-то может показаться, что солнечная активность остается высокой. Люди порой делают такие выводы, исходя из сохраняющегося числа сообщений о заметных событиях на Солнце. Надо понимать, однако, что, какая бы ни была активность, всегда будут события, которые выделяются на общем фоне. Как минимум это будет продолжаться еще три-четыре года, пока активность Солнца полностью не упадет до нуля

Сейчас на Солнце периодически происходят необычно сильные события. Некоторые принимают их за рекордные, что приводит к заблуждениям и ошибкам при оценке реального уровня активности Солнца. В научной среде нет никаких сомнений, что пик солнечного цикла пройден, и сейчас наблюдается его спад. В прошлом году Солнце несколько раз производило вспышки уровня X8-Х9, а в мае даже наблюдались магнитные бури пятого уровня, впервые за 20 лет. Сейчас во всплесках активности наблюдаются в основном вспышки М-класса, то есть более низкого уровня. Последняя вспышка уровня Х была зарегистрирована более трех месяцев назад, в середине июня, и с тех пор они не повторялись.

– То есть очень крупных вспышек в ближайшие годы уже не будет?

– Можно было бы отшутиться, что на свете нет ничего невозможного, но это не требуется, так как есть научные данные. Согласно им, в двух предыдущих (23-м и 24-м) солнечных циклах самые крупные вспышки происходили не в пике, а на фазе спада активности. Это касается и рекордных вспышек XXI века, которые наблюдались в октябре-ноябре 2003 года, через два года после солнечного максимума. Этот сценарий возможен и в текущем 25-м цикле, несмотря на начало его спада.

– Можно ли дать прогноз по другим событиям – протуберанцам, пятнам, корональным дырам?

– Корональные дыры – это такие объекты, которые увеличиваются при минимуме активности, поэтому в ближайшее время они будут только расти. На геомагнитную обстановку это будет влиять умеренно. Корональные дыры не формируют бурь высшего уровня, в истории были максимум бури третьего уровня из пяти, возникшие под влиянием корональных дыр. При этом, как ни странно, количество магнитных бурь в минимуме солнечного цикла примерно такое же, как и в максимуме, просто они становятся слабее. Поэтому мы ожидаем, что дыры сохранятся и будут производить бури, но бури умеренного уровня.

Протуберанцы – это события фактически непрогнозируемые. Они периодически на Солнце появляются, стреляют во все стороны. При такой стрельбе вслепую, как с завязанными глазами, шанс, что солнечное вещество попадет в Землю , не очень велик. Из около 30 протуберанцев, оторвавшихся за последнее время, в Землю попал всего один 1 июня. В этом году, наверное, еще пару раз они добьют до Земли.

– Они, как и корональные дыры, не вызывают бурь высшего уровня?

– Если будет лобовой удар по Земле, то не исключены никакие варианты, но гораздо более вероятны касательные попадания, а следовательно, и более умеренные бури.

– Как происходящие события влияют на температуру Солнца?

– На самом деле, сложно сказать, что такое температура Солнца. На нем одновременно могут существовать холодный протуберанец с температурой 10-20 тысяч градусов и активная область с температурой пять-шесть миллионов градусов. Но если ввести условное понятие средней температуры Солнца, то температура короны немного снижается во время минимума активности. Кроме того, на Солнце исчезают самые горячие области с температурой пять-десять миллионов градусов и выше. Из-за этого, в частности, заметно падают потоки рентгеновского излучения от Солнца, в тысячи раз. Поэтому в ближайшие три-четыре года средняя температура короны и рентгеновское излучение Солнца снизятся.

– Нужно ли человеку защищаться от рентгеновского излучения?

– Если вы не космонавт, то точно нет. Нас уже защищает атмосфера Земли, и никакими дополнительными мерами эту защиту усилить не получится. Но для космической деятельности, особенно для пилотируемой космонавтики, это очень важный фактор. Сейчас обсуждается возвращение людей на Луну США даже собираются в следующем году отправить пилотируемый корабль для облета Луны, а в 2027 году – посадочный. В будущем (я полагаю, что все же в 50-х годах, хотя некоторые говорят даже о следующем десятилетии) планируются и пилотируемые полеты на Марс

Сейчас вместе со спадом солнечной активности для всех этих планов наступает благоприятное окно. С 2032-2033 годов, когда активность начнет быстро расти, все это станет намного сложнее.

– Сложнее вплоть до того, что от полетов придется отказываться?

– Для защиты от радиации в космосе применяется преимущественно физическая защита, то есть просто слои алюминия. На Международной космической станции они чуть больше миллиметра толщиной, для полета на Марс этого не хватит.

Полеты, безусловно, будут возможны, но они будут сопровождаться серьезными рисками и для экипажа, и для самой техники. Корабль до Марса летит, условно, полгода, и сильные вспышки могут его просто вывести из строя. Если снарядить спасательный корабль, он будет еще несколько месяцев лететь до места аварии. Желание человека высадиться на Марс это конечно не уменьшит, и полеты рано или поздно начнутся, но все это нужно очень хорошо продумать, особенно на начальном, пионерском этапе пилотируемого освоения Марса.

– На какие области Земли солнечная активность влияет больше всего?

– В целом геомагнитная активность носит планетарный характер. То есть, если вы ищете безопасное место на планете, куда можно было бы уехать, чтобы ее переждать, то таких мест нет. В то же время есть широтная зависимость. В полярных регионах риски сильнее, а ближе к экватору – слабее. Но не настолько, чтобы была необходимость куда-то переезжать.

– Расширится ли зона, из которой могут быть видны полярные сияния?

– Полярные сияния – это довольно сложные явления, которые плохо прогнозируются. Но, конечно, чем сильнее воздействия на Землю, тем сильнее и сияния. Они даже считаются доказательством события Кэррингтона (мощнейшая вспышка и геомагнитная буря 1859 года и ее последствия). Тогда не измеряли толком магнитное поле, но полярные сияния, которые доходили практически до экватора, люди заметили.

Снижение активности сопровождается снижением полярных сияний. Поэтому у людей, которые хотят их увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается еще максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля.

– Когда эта вероятность вновь появится?

– Солнечный цикл длится 11 лет, поэтому новый рост активности начнется примерно в 2032 году, учитывая, что в прошлый раз это было в 2021 году. Цикл может наступить и раньше, например, в 2031 году, но вряд ли в 2030 году.

– Как долго просуществует Солнце, и как оно прекратит свое существование? Сможем ли мы узнать о приближении этого события по солнечной активности?

– Объективно, это вопрос, практически не имеющий для нас никакой значимости. Первые многоклеточные появились на Земле примерно полмиллиарда лет назад. За это время успели появиться и вымереть динозавры, появились млекопитающие. А до смерти Солнца еще пять миллиардов лет, то есть в десять раз больше! Совершенно невозможно вообразить, что будет с биосферой, там точно будут другие растения, другие животные, а будут ли люди, вообще никто не знает. Более того, по представлению некоторых ученых, в нашу галактику через три миллиарда лет врежется галактика Туманность Андромеды. Так что, возможно, через пять миллиардов лет, когда Солнце будет умирать, это вообще уже будет не иметь никакого значения. Как вариант, Солнце может быть просто выброшено из Галактики, или планеты, в том числе Земля, могут быть оторваны от своей звезды.

Тем не менее Солнце – это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово "вечность" вообще уместно в отношении Вселенной. В то же время, пока Солнце живет, оно будет светить примерно стабильно. Поэтому все это время в целом на Земле будут сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы.

– Может ли на Земле увеличиться количество мест, где бывают белые ночи?

– Само явление белых ночей связано с нахождением близко к полярному кругу. Совсем на севере бывает полярный день, когда Солнце вообще не опускается на длительные периоды времени. В близких к данным регионам местах Солнце опускается, но настолько низко за горизонт, что продолжает освещать собой атмосферу, и поэтому небо не темнеет.

Явление белых ночей связано исключительно с одним фактором – с наклоном Земли к орбите, который составляет примерно 23 градуса. Все, что мы знаем о движении Земли, не предполагает, что этот наклон может меняться. Ученые не видят каких-либо признаков этого. Стабильность наклона оси планеты к орбите тесно связана с фундаментальным законом природы – законом сохранения момента импульса, поэтому едва ли не единственный способ быстро изменить его – это когда в планету врезается другое крупное тело. Таким образом, теоретически возможность изменить места, где видны белые ночи, существует, но за это пришлось бы заплатить катастрофой планетного масштаба.

– Почему со времен Челябинского метеорита не было зарегистрировано ни одного подобного события?

– Обычно падения метеоритов видны из космоса по ярким вспышкам, которые регистрируются с помощью спутников. Эти наблюдения показывают, что в целом метеориты падают намного чаще, чем о них сообщают. Потому что они падают в океанах, в глухой тайге, в Антарктиде . На Земле очень много мест, где нога человека ступает крайне редко.

По картам падения метеоритов видно, что Челябинский метеорит действительно был крупным, одним из самых крупных за десять лет. Но в целом на карте присутствуют еще и другие метеориты почти такого же размера, за последние десятилетия их было около десяти. Просто они падали в таких местах, где не было глаз, не было кого-то с фотоаппаратом, не было машин с видеорегистратором, их регистрировали только спутники.