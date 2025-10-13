https://ria.ru/20251013/solntse-2047870102.html
Ученый рассказал о предполагаемых последствиях смерти Солнца
2025-10-13T03:39:00+03:00
наука
земля
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Человечеству нет смысла беспокоиться о том, что с ним случится, когда Солнце завершит своё существование, так как к этому времени биосфера Земли полностью изменится, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Вопрос, практически не имеющий для нас никакой значимости. Первые многоклеточные появились на Земле
примерно полмиллиарда лет назад. За это время успели появиться и вымереть динозавры, появились млекопитающие. А до смерти Солнца ещё 5 миллиардов лет, то есть в 10 раз больше! Совершенно невозможно вообразить, что будет с биосферой, там точно будут другие растения, другие животные, а будут ли люди, вообще никто не знает", - сказал он.
Более того, среди некоторых учёных, по словам Богачёва, существует представление, что в нашу галактику через 3 миллиарда лет врежется галактика Туманность Андромеды. Из-за этого Солнце может быть выброшено из Млечного пути, или же планеты, в том числе Земля, будут оторваны от него.