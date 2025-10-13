Ученый рассказал о предполагаемых последствиях смерти Солнца

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Человечеству нет смысла беспокоиться о том, что с ним случится, когда Солнце завершит своё существование, так как к этому времени биосфера Земли полностью изменится, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Более того, среди некоторых учёных, по словам Богачёва, существует представление, что в нашу галактику через 3 миллиарда лет врежется галактика Туманность Андромеды. Из-за этого Солнце может быть выброшено из Млечного пути, или же планеты, в том числе Земля, будут оторваны от него.