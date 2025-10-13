Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал о предполагаемых последствиях смерти Солнца
03:39 13.10.2025
Ученый рассказал о предполагаемых последствиях смерти Солнца
Ученый рассказал о предполагаемых последствиях смерти Солнца - РИА Новости, 13.10.2025
Ученый рассказал о предполагаемых последствиях смерти Солнца
Человечеству нет смысла беспокоиться о том, что с ним случится, когда Солнце завершит своё существование, так как к этому времени биосфера Земли полностью... РИА Новости, 13.10.2025
© Фото : ЕКА / НАСА / SOHOСолнце
© Фото : ЕКА / НАСА / SOHO
Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Человечеству нет смысла беспокоиться о том, что с ним случится, когда Солнце завершит своё существование, так как к этому времени биосфера Земли полностью изменится, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Вопрос, практически не имеющий для нас никакой значимости. Первые многоклеточные появились на Земле примерно полмиллиарда лет назад. За это время успели появиться и вымереть динозавры, появились млекопитающие. А до смерти Солнца ещё 5 миллиардов лет, то есть в 10 раз больше! Совершенно невозможно вообразить, что будет с биосферой, там точно будут другие растения, другие животные, а будут ли люди, вообще никто не знает", - сказал он.
Более того, среди некоторых учёных, по словам Богачёва, существует представление, что в нашу галактику через 3 миллиарда лет врежется галактика Туманность Андромеды. Из-за этого Солнце может быть выброшено из Млечного пути, или же планеты, в том числе Земля, будут оторваны от него.
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
10 октября, 03:26
 
