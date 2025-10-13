В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Лошадь серьезно травмировала пенсионерку в Ленинградской области, когда женщина пыталась прогнать ее с участка, владелец животного задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье днем в дежурную часть полиции Ломоносовского района поступило сообщение о нападении агрессивной лошади на человека на улице Ягодной в СНТ "Орбита".
"Прибывшими полицейскими было установлено, что находящаяся на самовыгуле лошадь зашла на дачный участок к 67-летней местной жительнице. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю. В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована", – рассказали в полиции.
Правоохранители установили, что лошадь принадлежит 71-летнему соседу потерпевшей, который не привязал животное, позволив ему свободно перемещаться по садоводству. В настоящее время мужчина задержан, уточняют в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).