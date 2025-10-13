Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 13.10.2025 (обновлено: 10:19 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/sochi-2047900232.html
В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке
В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке - РИА Новости, 13.10.2025
В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке
Лошадь серьезно травмировала пенсионерку в Ленинградской области, когда женщина пыталась прогнать ее с участка, владелец животного задержан, возбуждено... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:13:00+03:00
2025-10-13T10:19:00+03:00
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
https://ria.ru/20251009/abkhaziya-2047372982.html
сочи
россия
краснодарский край
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ленинградская область
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке

В Ленинградской области лошадь на самовыгуле нанесла тяжелые травмы пенсионерке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Лошадь серьезно травмировала пенсионерку в Ленинградской области, когда женщина пыталась прогнать ее с участка, владелец животного задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье днем в дежурную часть полиции Ломоносовского района поступило сообщение о нападении агрессивной лошади на человека на улице Ягодной в СНТ "Орбита".
«
"Прибывшими полицейскими было установлено, что находящаяся на самовыгуле лошадь зашла на дачный участок к 67-летней местной жительнице. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю. В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована", – рассказали в полиции.
Правоохранители установили, что лошадь принадлежит 71-летнему соседу потерпевшей, который не привязал животное, позволив ему свободно перемещаться по садоводству. В настоящее время мужчина задержан, уточняют в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).
Автомобили скорой помощи в Сухуме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб
9 октября, 19:47
 
СочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала