В Ленинградской области лошадь нанесла тяжелые травмы пенсионерке

"Прибывшими полицейскими было установлено, что находящаяся на самовыгуле лошадь зашла на дачный участок к 67-летней местной жительнице. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю. В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована", – рассказали в полиции.