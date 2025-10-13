Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вероятность появления полярных сияний в средних широтах сохранится ещё один-два года, после этого они будут возможны только при начале роста солнечной активности через ещё шесть-семь лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024. Учитывая, что солнечный цикл длится 11 лет, учёный предположил что новый рост активности начнётся примерно в 2032 году, но может наступить и чуть раньше, например, в 2031.