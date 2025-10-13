Рейтинг@Mail.ru
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый
Наука
 
02:35 13.10.2025
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый
Вероятность появления полярных сияний в средних широтах сохранится ещё один-два года, после этого они будут возможны только при начале роста солнечной активности через ещё шесть-семь лет
2025
Дарья Буймова
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый

Северное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вероятность появления полярных сияний в средних широтах сохранится ещё один-два года, после этого они будут возможны только при начале роста солнечной активности через ещё шесть-семь лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Снижение активности сопровождается снижением полярных сияний. Поэтому у людей, которые хотят их увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается ещё максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля", - сказал Богачев.
Полярные сияния, по его словам - это довольно сложные явления, которые плохо прогнозируются. Однако они тем сильнее, чем большее воздействие Солнце оказывает на Землю.
Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024. Учитывая, что солнечный цикл длится 11 лет, учёный предположил что новый рост активности начнётся примерно в 2032 году, но может наступить и чуть раньше, например, в 2031.
