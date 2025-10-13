https://ria.ru/20251013/siyanie-2047866223.html
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый - РИА Новости, 13.10.2025
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый
Вероятность появления полярных сияний в средних широтах сохранится ещё один-два года, после этого они будут возможны только при начале роста солнечной... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T02:35:00+03:00
2025-10-13T02:35:00+03:00
2025-10-13T02:36:00+03:00
наука
россия
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991368559_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_f5322ac386bcdd06393cc4adfdb51e9c.jpg
https://ria.ru/20250411/mks-2010619216.html
https://ria.ru/20250108/puteshestviya-1991548982.html
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991368559_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8617a43e852aa54962c8a1750cc2aa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, российская академия наук, вспышки на солнце , наука
Наука, Россия, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Наука
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый
Богачев: через год-два полярные сияния в средней полосе России прекратятся
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вероятность появления полярных сияний в средних широтах сохранится ещё один-два года, после этого они будут возможны только при начале роста солнечной активности через ещё шесть-семь лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Снижение активности сопровождается снижением полярных сияний. Поэтому у людей, которые хотят их увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается ещё максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России
фактически снизится до нуля", - сказал Богачев.
Полярные сияния, по его словам - это довольно сложные явления, которые плохо прогнозируются. Однако они тем сильнее, чем большее воздействие Солнце оказывает на Землю
.
Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024. Учитывая, что солнечный цикл длится 11 лет, учёный предположил что новый рост активности начнётся примерно в 2032 году, но может наступить и чуть раньше, например, в 2031.