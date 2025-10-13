Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/sehili-2047864526.html
Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы
Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы - РИА Новости, 13.10.2025
Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы
Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, заявил в интервью РИА Новости, что в 17... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T02:11:00+03:00
2025-10-13T02:11:00+03:00
россия
франция
евразия
софиан сехили
приморский краевой суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg
https://ria.ru/20251011/velosipedist--2047670046.html
https://ria.ru/20251009/sud-2047188468.html
https://ria.ru/20251011/sehili-2047654689.html
россия
франция
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_4ca2f2b8f2dda99fdefbb7de34a18f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, евразия, софиан сехили, приморский краевой суд, общество
Россия, Франция, Евразия, Софиан Сехили, Приморский краевой суд, Общество
Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы

Задержанный в Приморье Сехили заявил, что проехал 17 стран до России без визы

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Вид на город Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УССУРИЙСК (Приморский край), 13 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, заявил в интервью РИА Новости, что в 17 странах, которые он проехал до России, ему не требовалась виза.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО.
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Арестованный французский велосипедист рассказал о своем путешествии
11 октября, 08:58
"Перед тем, как попал в Россию, я пересёк 17 стран. И ни в одной из этих стран я не нуждался в визе для того, чтобы пересекать границу", - сказал Сехили, не уточнив подробности пересечения границы России.
В шенгенскую зону входят 29 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Шенгенская виза позволяет временно путешествовать в любое государство-член шенгенской зоны. Причина поездки и продолжительность пребывания определяют тип визы.
На территорию РФ действие шенгенской визы не распространяется.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста
9 октября, 05:38
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир. Она также рассказала агентству, что подаст и кассационную жалобу на решение Приморского крайсуда, который в четверг оставил француза в СИЗО.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык
11 октября, 04:25
 
РоссияФранцияЕвразияСофиан СехилиПриморский краевой судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала