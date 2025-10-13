Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы

УССУРИЙСК (Приморский край), 13 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, заявил в интервью РИА Новости, что в 17 странах, которые он проехал до России, ему не требовалась виза.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России . Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО.

"Перед тем, как попал в Россию, я пересёк 17 стран. И ни в одной из этих стран я не нуждался в визе для того, чтобы пересекать границу", - сказал Сехили, не уточнив подробности пересечения границы России.

Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, В шенгенскую зону входят 29 европейских государств: Австрия Эстония . Шенгенская виза позволяет временно путешествовать в любое государство-член шенгенской зоны. Причина поездки и продолжительность пребывания определяют тип визы.

На территорию РФ действие шенгенской визы не распространяется.

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке

Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир. Она также рассказала агентству, что подаст и кассационную жалобу на решение Приморского крайсуда, который в четверг оставил француза в СИЗО.

В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.