Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Продажи книг на русском языке за рубежом в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом, в странах Европы рост составил 30%, а в Молдавии рекордные 40%, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

В топ-5 самых продаваемых книг издательства "Эксмо" на русском языке вошли как детские издания, так и литература по саморазвитию. На первом месте располагается Гэнки Кавамура с книгой "Если все кошки в мире исчезнут", после следуют "К себе нежно" Ольги Примаченко; "Анатомические поезда" Томаса Майерса; "Букварь" Надежды Жуковой; замыкает пятерку лидеров "Система "Спаси-Себя-Сам" для Главного Злодея. Том 3" Мосян Тунсю".