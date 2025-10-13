Рейтинг@Mail.ru
Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ" - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:17 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/rossiya-2048012644.html
Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ"
Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ" - РИА Новости, 13.10.2025
Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ"
Продажи книг на русском языке за рубежом в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом, в странах Европы рост составил 30%, а в Молдавии рекордные 40%,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:17:00+03:00
2025-10-13T17:17:00+03:00
культура
в мире
европа
молдавия
россия
евросоюз
эксмо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/46/1521474629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2028ee54d4823ca1aef87672ed79b797.jpg
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015301073.html
европа
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/46/1521474629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84ddd70ee75234939dc5e0ffa3fa3601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, молдавия, россия, евросоюз, эксмо
Культура, В мире, Европа, Молдавия, Россия, Евросоюз, Эксмо
Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ"

"Эксмо-АСТ": продажи книг на русском языке в ЕС выросли на 30%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка читает книгу в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Продажи книг на русском языке за рубежом в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом, в странах Европы рост составил 30%, а в Молдавии рекордные 40%, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"За 9 месяцев 2025 года структура зарубежных продаж "Эксмо-АСТ" (без учета российских маркетплейсов) выглядит следующим образом: Казахстан удерживает лидерство с долей 35% (+6% — здесь и далее в рублях к 2024 году), Европа (страны ЕС) впервые обогнала Беларусь, заняв второе место с долей 20% (+30%), Беларусь опустилась на третью позицию с долей 17% (-31%). США занимают 7%, Молдавия — 6% (+40% в рублях и +49% в штуках), остальные страны составляют 15%", - говорится в сообщении.
В издательской группе объяснили, что исторический скачок продаж в Европе обусловлен несколькими факторами: сильным портфелем новых русскоязычных авторов (работающая для молодежной аудитории, написавшая более 20 романов в жанре young adult Ася Лавринович, создательница фэнтези-трилогии "Мара и Морок" Лия Арден, а также автор самой популярной нон-фикшн книги в 2024 году в России "К себе нежно" Ольга Примаченко), налаженной системой дистрибуции, строгим соблюдением законодательства РФ и ЕС, а также высоким качеством изданий — от цветных обрезов до многослойных обложек и премиальной бумаги. Немаловажен и рост интереса к чтению на русском языке среди русскоязычного населения.
"Сегодня книги на русском языке находят читателей во всех странах и на разных континентах: в Азии, Южной и Северной Америке, Европе. Формируя предложения для иностранных партнеров, мы стараемся представить все многообразие литературного ландшафта в России: от всеми любимой классики до произведений современных авторов в разных жанрах", - приводятся слова генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева.
В топ-5 самых продаваемых книг издательства "Эксмо" на русском языке вошли как детские издания, так и литература по саморазвитию. На первом месте располагается Гэнки Кавамура с книгой "Если все кошки в мире исчезнут", после следуют "К себе нежно" Ольги Примаченко; "Анатомические поезда" Томаса Майерса; "Букварь" Надежды Жуковой; замыкает пятерку лидеров "Система "Спаси-Себя-Сам" для Главного Злодея. Том 3" Мосян Тунсю".
Молдавия стала лидером по темпам роста продаж: так спрос вырос на 40% в рублях и на 49% в штуках, что во многом связано с развитием сети книжных магазинов Librarius (45 точек), регулярными поставками и тщательным подбором ассортимента, отметили в пресс-службе. В Узбекистане продажи выросли на 21% благодаря локальному маркетплейсу UZUM. В 2024 году "Эксмо-АСТ" расширила географию на Китай, Бразилию, Черногорию и ОАЭ, а в 2025 году осуществила первые отгрузки в Южную Корею. Фокус в новом году — углубление сотрудничества с Китаем, Индией и Аргентиной, заключили в "Эксмо-АСТ",
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На Украине уничтожат тираж книги за посты писательницы на русском языке
6 мая, 15:37
 
КультураВ миреЕвропаМолдавияРоссияЕвросоюзЭксмо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала