Продажи книг на русском языке за рубежом выросли, сообщила "Эксмо-АСТ"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Продажи книг на русском языке за рубежом в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом, в странах Европы рост составил 30%, а в Молдавии рекордные 40%, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"За 9 месяцев 2025 года структура зарубежных продаж "Эксмо-АСТ" (без учета российских маркетплейсов) выглядит следующим образом: Казахстан удерживает лидерство с долей 35% (+6% — здесь и далее в рублях к 2024 году), Европа (страны ЕС) впервые обогнала Беларусь, заняв второе место с долей 20% (+30%), Беларусь опустилась на третью позицию с долей 17% (-31%). США занимают 7%, Молдавия — 6% (+40% в рублях и +49% в штуках), остальные страны составляют 15%", - говорится в сообщении.
В издательской группе объяснили, что исторический скачок продаж в Европе обусловлен несколькими факторами: сильным портфелем новых русскоязычных авторов (работающая для молодежной аудитории, написавшая более 20 романов в жанре young adult Ася Лавринович, создательница фэнтези-трилогии "Мара и Морок" Лия Арден, а также автор самой популярной нон-фикшн книги в 2024 году в России "К себе нежно" Ольга Примаченко), налаженной системой дистрибуции, строгим соблюдением законодательства РФ и ЕС, а также высоким качеством изданий — от цветных обрезов до многослойных обложек и премиальной бумаги. Немаловажен и рост интереса к чтению на русском языке среди русскоязычного населения.
"Сегодня книги на русском языке находят читателей во всех странах и на разных континентах: в Азии, Южной и Северной Америке, Европе. Формируя предложения для иностранных партнеров, мы стараемся представить все многообразие литературного ландшафта в России: от всеми любимой классики до произведений современных авторов в разных жанрах", - приводятся слова генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева.
В топ-5 самых продаваемых книг издательства "Эксмо" на русском языке вошли как детские издания, так и литература по саморазвитию. На первом месте располагается Гэнки Кавамура с книгой "Если все кошки в мире исчезнут", после следуют "К себе нежно" Ольги Примаченко; "Анатомические поезда" Томаса Майерса; "Букварь" Надежды Жуковой; замыкает пятерку лидеров "Система "Спаси-Себя-Сам" для Главного Злодея. Том 3" Мосян Тунсю".
Молдавия стала лидером по темпам роста продаж: так спрос вырос на 40% в рублях и на 49% в штуках, что во многом связано с развитием сети книжных магазинов Librarius (45 точек), регулярными поставками и тщательным подбором ассортимента, отметили в пресс-службе. В Узбекистане продажи выросли на 21% благодаря локальному маркетплейсу UZUM. В 2024 году "Эксмо-АСТ" расширила географию на Китай, Бразилию, Черногорию и ОАЭ, а в 2025 году осуществила первые отгрузки в Южную Корею. Фокус в новом году — углубление сотрудничества с Китаем, Индией и Аргентиной, заключили в "Эксмо-АСТ",