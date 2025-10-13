Экономист назвал риски заманчивого способа покупки жилья

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Схема приобретения жилья в лизинг привлекает низким первым взносом и возможностью сразу заселиться, однако у нее есть серьезные риски, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.
По его словам, сейчас есть две возможности для ее использования. Первая —внести 5-10% от стоимости жилья и в течение нескольких лет доплатить до минимального ипотечного порога. Дальше действует стандартная ипотека. Вторая — взаимодействие между лизингодателем и покупателем в течение всего срока договора, без привлечения банков.
В обоих случаях риск остаться без денег и жилья довольно серьезен. До конца сделки квартира остается в собственности продавца, он может продать ее или обанкротиться, тогда объект уйдет "с молотка". Придется договариваться с новым хозяином. При этом грамотно прописать подобное обременение в жилье пока мало кто может из-за отсутствия правоприменительной практики.
"Поэтому такие истории могут иметь "штучный" характер и в ближайшее время никак не станут массовыми. До появления механизма правового урегулирования с лизингом жилья лучше не связываться", — заключил Кричевский.