Экономист назвал риски заманчивого способа покупки жилья - РИА Новости, 13.10.2025
03:15 13.10.2025
Экономист назвал риски заманчивого способа покупки жилья
Экономист назвал риски заманчивого способа покупки жилья
жилье
алексей кричевский
общество
покупка
россия
россия
жилье, алексей кричевский, общество, покупка, россия
Жилье, Алексей Кричевский, Общество, Покупка, Россия
Экономист назвал риски заманчивого способа покупки жилья

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Схема приобретения жилья в лизинг привлекает низким первым взносом и возможностью сразу заселиться, однако у нее есть серьезные риски, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт Алексей Кричевский.
По его словам, сейчас есть две возможности для ее использования. Первая —внести 5-10% от стоимости жилья и в течение нескольких лет доплатить до минимального ипотечного порога. Дальше действует стандартная ипотека. Вторая — взаимодействие между лизингодателем и покупателем в течение всего срока договора, без привлечения банков.
В обоих случаях риск остаться без денег и жилья довольно серьезен. До конца сделки квартира остается в собственности продавца, он может продать ее или обанкротиться, тогда объект уйдет "с молотка". Придется договариваться с новым хозяином. При этом грамотно прописать подобное обременение в жилье пока мало кто может из-за отсутствия правоприменительной практики.
«
"Поэтому такие истории могут иметь "штучный" характер и в ближайшее время никак не станут массовыми. До появления механизма правового урегулирования с лизингом жилья лучше не связываться", — заключил Кричевский.
