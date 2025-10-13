Рейтинг@Mail.ru
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 13.10.2025
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании - РИА Новости, 13.10.2025
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании
Те, кто готовится к отпуску заранее, могут отдохнуть за существенно меньшие деньги. При бронировании путевок на весну и лето туроператоры предоставляют большие... РИА Новости, 13.10.2025
https://ria.ru/20251009/kaliningrad-2047131315.html
https://ria.ru/20251010/yuzhnayakoreya-2047369360.html
турция
оаэ
египет
мальдивы
Мария Селиванова
Мария Селиванова
туризм, туризм-важное, куда поехать, куда можно лететь, туристы, турция, оаэ, египет, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, мальдивы
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, куда поехать, куда можно лететь, туристы, Турция, ОАЭ, Египет, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Мальдивы
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании

Tez Tour: в октябре путевку на лето в Турцию можно купить за 42 тысячи рублей

© Getty Images / sergio_kumerНа пляже
На пляже - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / sergio_kumer
На пляже
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Те, кто готовится к отпуску заранее, могут отдохнуть за существенно меньшие деньги. При бронировании путевок на весну и лето туроператоры предоставляют большие скидки. Недавно открылись продажи программ в популярные у россиян страны — Турцию, ОАЭ, Египет, Мальдивы. Сколько можно сэкономить в разгар сезона, позаботившись о поездке сейчас, какую сумму нужно внести в октябре и какие даты выгоднее выбрать — в материале РИА Новости.

Максимальная выгода

Крупные туроператоры в октябре открыли продажи путевок на лето будущего года по самым востребованным летним направлениям — в Турцию, ОАЭ, Египет и Мальдивы.
© Getty Images / Mykola SosiukinДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Mykola Sosiukin
Девушка на пляже
"Первый этап раннего бронирования продлится до 31 октября, предоплата — 20 процентов, остальную сумму можно перечислить за 11 дней до вылета", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". В Fun&Sun предлагают заплатить три тысячи сейчас и внести остальной платеж за месяц до поездки. "Это самый выгодный период для покупки, к Новому году цены уже вырастут", — предупреждают в компании.
Опытные туристы это понимают: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к акции вырос в два раза, уточняют в "Русском Экспрессе".
Текущие скидки от отелей достигают 50 процентов от весенних цен и 60-ти — от летних, говорят участники рынка. Но дело не только в стоимости будущих каникул. На старте продаж есть возможность приобрести путевку на нужные даты и выбрать подходящую категорию номера — с видом на море, бассейн или тихий сад.
Поскольку летом многие отдыхают большой семьей, то именно сейчас выкупают номера, которые можно объединить и разместить четыре-шесть гостей, отмечают в Fun&Sun.
© Getty Images / COSPVБодрум
Бодрум - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / COSPV
Бодрум
Самый высокий спрос — на семейный отдых и популярные отели с развитой инфраструктурой, проверенным сервисом и удобной логистикой. Потому туристы и выбирают в первую очередь Турцию, Египет и ОАЭ, пояснили в компании.

Турция

По предварительным данным, вылеты в Анталью летом следующего года в совокупности планируются из 30 городов, в Бодрум и Даламан — только из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает АТОР.
© Getty Images / Aleh VaranishchaАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Aleh Varanishcha
Анталья
Наиболее выгодные цены на отдых в Турции традиционно предлагаются на периоды апреля и второй половины мая, рассказывает PR-директор Tez Tour Жанна Богачева. Майские праздники и летние месяцы — самые востребованные и дорогие периоды.
На будущее лето цены в валютном эквиваленте выросли на десять-пятнадцать процентов, говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
© Getty Images / nejdetduzenАланья
Аланья
Аланья
© Getty Images / nejdetduzen
1 из 3
© Getty Images / Raul CБодрум
Бодрум
Бодрум
© Getty Images / Raul C
2 из 3
© Getty Images / Max ZolotukhinКемер
Кемер
Кемер
© Getty Images / Max Zolotukhin
3 из 3
Аланья
© Getty Images / nejdetduzen
1 из 3
Бодрум
© Getty Images / Raul C
2 из 3
Кемер
© Getty Images / Max Zolotukhin
3 из 3
Так, цена за путевку на лето начинается от 42 тысяч рублей за неделю на персону, рассказывает Жанна Богачева.

ОАЭ

"Для поездки в ОАЭ максимальная экономия достигается при выборе дат с середины июня до начала августа", — поясняют в Tez Tour. Недельный отдых летом с перелетом при бронировании в октябре обойдется в сумму от 54 тысяч рублей на персону.
© Getty Images / NikadaДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Nikada
Дубай
Раньше летние месяцы в Эмиратах считались низким сезоном: слишком жарко. Но в этом году гостиницы были загружены в "зимнем" объеме — на 75, а то и 90 процентов, отмечают в АТОР. Потому больших скидок тут ждать не стоит, отмечают эксперты.
© Getty Images / EXTREME-PHOTOGRAPHERАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Абу-Даби
Причина проста: российские туристы поняли, что летняя жара на курортах ОАЭ компенсируется низкой влажностью, повсеместными кондиционерами и охлаждаемыми бассейнами, говорят эксперты.
© Getty Images / ~Userc62c9d2b_968Рас-эль-Хайма
Рас-эль-Хайма
Рас-эль-Хайма
© Getty Images / ~Userc62c9d2b_968
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Отель Бурдж аль-Араб в Дубае

Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае.

Отель Бурдж аль-Араб в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Рас-эль-Хайма
© Getty Images / ~Userc62c9d2b_968
1 из 2

Отель Бурдж аль-Араб в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Получается, что по летним температурам Эмираты мало отличаются от Турции: везде выше 40 градусов, отели не хуже, а цены зачастую ниже.

Египет

Страна пирамид — традиционно зимнее направление для каникул, и предложений на весну и лето пока немного: туроператоры распродают путешествия на ближайшие месяцы.
© Getty Images / TunaturaЕгипет
Египет - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Tunatura
Египет
Но и сейчас можно приобрести путевку на майские праздники: перелет регулярным рейсом, стоимость от 79 тысяч рублей на персону, отмечают в TezTour.
На конец июня можно забронировать неделю в "пятерке" со "все включено" в популярной бухте Наама Бэй в Шарм-еш-Шейхе за 210 тысяч рублей на двоих, говорят в Fun&Sun.
© Getty Images / Balate DorinМарса Алам
Марса Алам
Марса Алам
© Getty Images / Balate Dorin
1 из 3
© Getty Images / Anton_PetrusЕгипет
Египет
Египет
© Getty Images / Anton_Petrus
2 из 3
© Getty Images / Oleg_PШарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / Oleg_P
3 из 3
Марса Алам
© Getty Images / Balate Dorin
1 из 3
Египет
© Getty Images / Anton_Petrus
2 из 3
Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / Oleg_P
3 из 3
Но наиболее выгодные цены на путевки будут чуть позже и на самые жаркие месяцы — июль и август, добавляют в "Русском экспрессе".
Большой плюс направления — перелеты в сезон предлагают из многих регионов России.

Мальдивы

На Мальдивах в период с мая по октябрь действуют наиболее доступные цены, что позволяет сэкономить до 40, а то и 50 процентов от стоимости зимнего путешествия, объясняют в TezTour.
© Getty Images / KonstikМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Konstik
Мальдивы
Цены за год выросли примерно на 20 процентов, но сейчас можно купить путевку на лето с перелетом и проживанием в "четверке" стоимостью от 119 тысяч рублей на одного.
Также некоторые отели на островах предлагают дополнительные бонусы: апгрейд питания, трансфер в подарок, проживание детей бесплатно, добавляют в "Русском Экспрессе".
ТуризмТуризмТуризм-Важноекуда поехатькуда можно лететьтуристыТурцияОАЭЕгипетИнтуристАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourМальдивы
 
 
