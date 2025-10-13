"Везде будет Россия": Забытые пророчества матушки Сепфоры

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Схимонахиня Сепфора умерла в 1997 году в возрасте 101 года, но ее предсказания поражают и сегодня. Еще в середине 1990-х она предрекла появление смартфонов и начало войны на Украине. Старица предупреждала, что наша страна будет "воевать с Западом", однако то, чем закончится это противостояние, удивит многих. Что еще ждет человечество и почему только Россия не поклонится Антихристу — в материале РИА Новости.

Православный царь и время великих испытаний

Среди множества предсказаний матушки Сепфоры особое место занимают слова о будущем России и появлении православного царя, который, по ее словам, восстанет в смутное время и станет щитом для страны. Старица утверждала, что Господь допустит восшествие на престол праведного государя, способного удержать Россию от падения в бездну всеобщего обмана и власти Антихриста.

"Господь позволит православному царю занять трон в России, — говорила Сепфора. — Он станет гарантией того, что страна не войдет в состав единого государства Антихриста. Россия останется единственной страной, которая не поклонится ему".

Эти слова многие трактуют не буквально — как пророчество о возвращении монархии, а как духовный образ восстановления справедливого и праведного правителя. Именно он поведет народ по пути покаяния и нравственного обновления. Однако в контексте событий конца XX и начала XXI веков слова Сепфоры вновь звучат тревожно и одновременно вдохновляюще. Кроме того, похожие предсказания можно найти у целого ряда других провидцев.

Репрессии и испытание веры

Сепфора предупреждала, что не внешняя сила, а внутреннее охлаждение веры может стать настоящей угрозой России. Она говорила: если народ ограничится лишь показной набожностью — строительством храмов, красивыми речами, но не будет жить по заповедям, страну ждут тяжелые потрясения.

"Если вера останется только на устах, а сердца опустеют, — предостерегала старица, — вернется власть, подобная прошлому веку. Придут коммунисты, и начнутся страшные репрессии".

© AP Photo / John McConnico Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе © AP Photo / John McConnico Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе

Но это, по ее словам, продлится недолго — всего восемь месяцев. Однако будет суровым уроком для тех, кто забыл, что истинная вера живет в душе. После этого Россия должна пройти через очищение и возрождение, тогда вера вновь станет живой и деятельной.

Видения войны и судьбы Европы

Известны также слова Сепфоры о "великой войне". Согласно этому пророчеству, конфликт начнется с Украины и перерастет в столкновение России с Западом. Однако старица утешала: до ядерной катастрофы дело не дойдет.

"Россия будет воевать со всем Западом, — говорила она, — но ядерной войны не будет. Появится оружие мощнее атомного, но его не применят в полную силу".

В ее пророчествах Россия одержит верх, пишет "АиФ", а ее влияние распространится на огромные территории. "Везде, везде в Европе будет Россия, — повторяла Сепфора. — Европейцев останется немного, остальное будет Россия".

Трактуют эти слова по-разному. Одни в них видят символ духовного влияния — возвращение православных ценностей и возврат Европы от тьмы нравственного упадка к свету. Другие воспринимают их как пророчество реальной политической и военной экспансии.

Путь к прозрению: как Сепфора стала старицей

Сепфора, в миру Дарья Шнякина, родилась 19 марта 1896 года в селе Глухово Тамбовской губернии. Ее жизнь была полна испытаний. С юности она мечтала о монастыре, но по настоянию матери вышла замуж. В браке родила четверых детей, вела хозяйство, пережила годы революции, голода и войн.

После смерти мужа в 1950 году судьба ее круто изменилась. Во время молитвы она пережила необыкновенное видение: ангелы, по ее словам, совершили над ней духовный постриг. Этот момент стал поворотным. В 1967 году, уже будучи в преклонном возрасте, она приняла постриг в Троице-Сергиевой лавре под именем Досифея.

Несмотря на почтенный возраст, старица вела активную духовную жизнь: принимала паломников, утешала скорбящих, обличала грешников. После смерти дочери Александры в 1984 году переехала в Киреевск, где окончательно посвятила себя молитве. В декабре 1989 года митрополит Тульский Серапион постриг ее в великую схиму с именем Сепфора, что в переводе с древнееврейского означает "птичка".

С этого времени дар прозорливости у инокини усилился. Она предсказывала события, которые позже действительно сбылись: распад Советского Союза, смута, духовный кризис. Люди шли к ней за советом, а она говорила им не столько о грядущем, сколько о внутреннем очищении и вере.

Пророчества как зеркало времени

Матушка Сепфора прожила 101 год. Ее земной путь завершился 13 мая 1997 года. Отпевание провел схиархимандрит Илий — духовник Троице-Сергиевой лавры. После кончины старицы ее слова разнеслись по всей стране.

Сегодня, когда мир снова стоит на грани суровых испытаний, ее пророчества обретают новое звучание. Но, как рассказал "Царьграду" член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков, к таким откровениям следует относиться не как к своду инструкций, а как к духовному напоминанию

"Слова святых старцев — это не политические прогнозы, — подчеркивает он, — а прежде всего призыв задуматься. Они побуждают не к страху, а к покаянию и укреплению веры".

В чем же смысл предсказаний?

Скептики и критики уверены , что пророчества Сепфоры нельзя воспринимать буквально. За каждым ее откровением скрывается духовный образ: борьба добра и зла, правды и лжи, света и тьмы. Она учила, что истинная сила России не в оружии и власти, а в духовной стойкости и покаянии.

Матушка говорила, что вера — единственное, что удерживает страну от гибели. И если народ сохранит ее, Россия переживет любые перипетии и станет примером милосердия.