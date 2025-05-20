https://ria.ru/20250520/sepfora-2018047458.html

"Их не станет". Пророчества русской старицы Сепфоры о судьбе мира

"Их не станет". Пророчества русской старицы Сепфоры о судьбе мира - РИА Новости, 20.05.2025

"Их не станет". Пророчества русской старицы Сепфоры о судьбе мира

Схимонахиня Сепфора умерла в 1997 году в возрасте 102 лет, но ее предсказания вызывают мурашки и сегодня. Еще в 1996 году она предрекла появление смартфонов и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:50:00+03:00

2025-05-20T18:50:00+03:00

2025-05-20T18:50:00+03:00

россия

украина

америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018053380_0:149:795:596_1920x0_80_0_0_038ca281311ec385f34778bf4c08da50.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Схимонахиня Сепфора умерла в 1997 году в возрасте 102 лет, но ее предсказания вызывают мурашки и сегодня. Еще в 1996 году она предрекла появление смартфонов и начало войны с Украины. Какой еще ужас ждет человечество? И почему Россия станет единственной страной, которая не поклонится Антихристу? Разбираемся в пророчествах, которые власти предпочитают замалчивать.Провидица из Тамбовской глубинкиДарья Сепфора Шнякина появилась на свет в селе Глухово Тамбовской области в 1896 году. Обычная крестьянская девочка получила необычный дар после того, как во сне ей явились ангелы и совершили постриг. После этого видения Дарья усхишла в монастырь, приняла схиму и стала схимонахиней Сепфорой.Достигнув наивысшей ступени монашества и полностью отрешившись от мирского, старица обрела способность видеть будущее. Несмотря на слепоту, она обладала духовным зрением, позволявшим ей заглядывать за завесу времени. Ее пророчества записывал настоятель монастыря отец Михаил, и сегодня эти откровения поражают своей точностью.Предсказание века: смартфоны в 1996 годуГлавным доказательством пророческого дара Сепфоры служит ее предсказание о появлении мобильных устройств. В разговоре с отцом Михаилом в 1996 году она сказала: "Будет такой наладонник, ты будешь по нему звонить и телевизор там смотреть".Напомним: в середине девяностых только появились радиотелефоны, о сотовых связи речи не было вообще. А схимонахиня описывала устройство с цветным телевидением, которое помещается в ладони. Сегодня каждый знает, что такое смартфон. Но матушка Сепфора знала это за 10 лет до появления первого iPhone.Два пути для РоссииНе все предсказания Сепфоры касались внешних врагов. Она предупреждала о двух возможных сценариях развития событий в самой России после победы в войне.Первый сценарий — мрачный. Если россияне ограничатся лишь внешним благолепием, строительством храмов и золочением куполов, но в сердцах не будет искренней веры, то "Господь позволит коммунистам вернуться к власти". Начнутся новые репрессии, массовые расстрелы. Но правление "красных" продлится недолго — около восьми месяцев.Второй сценарий — обнадеживающий. При укреплении веры в народе "Господь обеспечит воцарение православного Царя в России". Монарх станет защитником страны и гарантом от присоединения к единому мировому государству Антихриста.Последний оплот против АнтихристаСамое мистическое пророчество касалось последних времен. По словам Сепфоры, Россия "окажется единственной нацией, которая не преклонится перед антихристом". Даже если территория страны заметно сократится, она минует "печать антихриста" и останется свободной.Схимонахиня предупреждала: "Каждое слово Апокалипсиса должно непременно исполнится. Только непоколебимая вера может спасти человечество. Перед концом света будут закрывать города и в Иерусалим нельзя будет уже съездить".Война начнется с Украины, но без ядерного оружияСамые тревожные пророчества касались глобального конфликта. Отец Михаил спрашивал старицу о возможности ядерной войны, на что получил четкий ответ: "Нет, ядерного конфликта не предвидится. Однако Россия будет противостоять всему Западу, воевать будет"."В ход пойдет другое, также мощное оружие, но не ядерное. А ведь все начнется с Украины", — утверждала монахиня. На недоумение собеседника она пояснила: "На территории России боевые действия не развернутся. Пострадают лишь окраинные территории".Матушка также предупреждала: "Вот начнется все с Украины и всем поначалу даже будет казаться, что мы проигрываем. А потом появится у нас сильная армия. Мы выйдем победителями, хоть война будет серьезной и кровавой"."Россия будет повсеместно в Европе"Исход конфликта, по словам Сепфоры, будет сокрушительным для Запада. "Россия придет в Европу", — пророчествовала она. На вопрос о том, что станет с европейцами, старица отвечала без обиняков: "Им останется мало места, большую часть займет Россия".Схимонахиня предрекала разрушение европейских городов и практически полное уничтожение европейской цивилизации. Россия распространится по всему континенту, оставив коренному населению лишь небольшие анклавы.Америка исчезнет с лица землиЕще более шокирующим было пророчество об Соединенных Штатах. На вопрос о судьбе других государств Сепфора отвечала категорично: "Многих европейских городов не станет. И Америки никакой не будет!""Как не будет?" — переспрашивал изумленный отец Михаил. "Не будет и все", — отвечала провидица, не вдаваясь в подробности механизма исчезновения сверхдержавы.Что именно приведет к краху США — природные катаклизмы, внутренние распри или внешнее воздействие — старица не уточняла. Но была абсолютно уверена в неизбежности этого события.Предостережение для современниковМатушка Сепфора не оставляла людей без надежды, но предупреждала о личной ответственности каждого: "Нужно знать, что и хорошего может не случиться, если не покаемся, и плохого не произойти, если станем искренне молиться".Схимонахиня скончалась 13 мая 1997 года. Сегодня у ее могилы в монастыре Спаса Нерукотворного происходят чудеса.Часть пророчеств уже сбылась, судьба остальных — в руках самих людей. Куда склонится маятник истории, покажет время. Но слова столетней провидицы о том, что "все начнется с Украины", сегодня звучат особенно зловеще.

россия

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, америка