Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям - РИА Новости, 13.10.2025
11:31 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/pravitelstvo-2047916771.html
Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям
Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям - РИА Новости, 13.10.2025
Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям
Правительство России перераспределит около 1,3 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, а также... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:31:00+03:00
2025-10-13T11:31:00+03:00
общество
россия
республика бурятия
республика дагестан
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251012/ipoteka-2047761474.html
https://ria.ru/20250929/vyplaty-2045057782.html
россия
республика бурятия
республика дагестан
общество, россия, республика бурятия, республика дагестан, михаил мишустин
Общество, Россия, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Михаил Мишустин
Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям

Кабмин перераспределит 1,3 млрд рублей на выплаты семьям с низкими доходами

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство России перераспределит около 1,3 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети, а также выделит более 650 миллионов рублей семи регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Значимым подспорьем для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети, стало введенное по инициативе главы государства единое пособие. С начала года оно назначено более чем на 9,5 миллионов ребят и свыше чем 150 тысячам беременных женщин. Перераспределим порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей на предоставление таких выплат", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Правительство и далее будет делать все необходимое для повышения благополучия людей, заверил он, напомнив, что это одна из национальных целей, утвержденных президентом.
Глава кабмина отметил, что в сфере поддержки граждан в трудной финансовой ситуации хорошо себя зарекомендовал и социальный контракт. Заключив его, можно пройти переобучение для поиска новой работы, получить средства на открытие собственного дела или ведение подсобного хозяйства и тем самым улучшить своё материальное положение, пояснил премьер.
"По решению президента уже почти пять лет такая мера доступна людям по всей стране. Дополнительно направим ещё свыше 650 миллионов рублей семи регионам, где этот инструмент особенно востребован. Речь идёт о Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карелии, Приморском крае и Курской области", - сообщил Мишустин.
Социальный контракт – специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами, напомнили в кабмине. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
Общество Россия Республика Бурятия Республика Дагестан Михаил Мишустин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
