13:04 13.10.2025 (обновлено: 16:52 13.10.2025)
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, россия, польша, радослав сикорский, дональд туск
В мире, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Дональд Туск
Флаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич.
"Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией — Прим. ред.), это больше не состояние угрозы", — сказал он в интервью Financial Times.
Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева
12 октября, 23:22
Ценцкевич утверждает, что "гибридные атаки" на страны ЕС, такие как вторжения беспилотников в воздушное пространство и попытки взлома систем водоснабжения и других критически важных инфраструктур, организовывались диверсантами.
Польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории страны. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
"Должны погибнуть тысячи". Польша раскрыла план войны с Россией
11 октября, 08:00
 
