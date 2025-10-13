Орбан прибыл в Египет для участия в саммите по Газе

БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в египетский Шарм-эш-Шейх для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа, куда его пригласил президент США Дональд Трамп.

"Мы прибыли в Египет. Начинается саммит мира", - написал Орбан в соцсети Facebook *.

Венгерский глава правительства уточнил, что получил приглашение от Трампа 11 октября и назвал проведение саммита "огромным результатом".

"Независимо от географического положения, размера и веса страны в мире существует сеть сторонников мира, которая работает сообща ради мира повсюду, будь то Ближний Восток Кавказ или Украина Венгрия гордится, что является членом этой сети сторонников мира, коалиции нормальных людей", - подчеркнул Орбан.

Кроме того, премьер выразил надежду, что конфликт на Украине тоже удастся урегулировать.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп заявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.