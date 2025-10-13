Орбан прибыл в Египет для участия в саммите по Газе

БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в египетский Шарм-эш-Шейх для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа, куда его пригласил президент США Дональд Трамп.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и Трамп. Администрация президента Турции 12 октября официально подтвердила участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите.
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
11 октября, 23:04
Венгерский глава правительства уточнил, что получил приглашение от Трампа 11 октября и назвал проведение саммита "огромным результатом".
"Независимо от географического положения, размера и веса страны в мире существует сеть сторонников мира, которая работает сообща ради мира повсюду, будь то Ближний Восток, Кавказ или Украина. Венгрия гордится, что является членом этой сети сторонников мира, коалиции нормальных людей", - подчеркнул Орбан.
Кроме того, премьер выразил надежду, что конфликт на Украине тоже удастся урегулировать.
Пашинян отправится в Египет на саммит по Газе
12 октября, 18:33
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп заявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Моди пригласили на саммит по Газе в Египте, пишут СМИ
12 октября, 13:10