Орбан прибыл в Египет для участия в саммите по Газе
17:08 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
Орбан прибыл в Египет для участия в саммите по Газе
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в египетский Шарм-эш-Шейх для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа, куда его пригласил... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
венгрия
сша
египет
дональд трамп
виктор орбан
абдель фаттах ас-сиси
хамас
в мире, венгрия, сша, египет, дональд трамп, виктор орбан, абдель фаттах ас-сиси, хамас, facebook, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, Венгрия, США, Египет, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Facebook, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в египетский Шарм-эш-Шейх для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа, куда его пригласил президент США Дональд Трамп.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и Трамп. Администрация президента Турции 12 октября официально подтвердила участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите.
Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
11 октября, 23:04
"Мы прибыли в Египет. Начинается саммит мира", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Венгерский глава правительства уточнил, что получил приглашение от Трампа 11 октября и назвал проведение саммита "огромным результатом".
"Независимо от географического положения, размера и веса страны в мире существует сеть сторонников мира, которая работает сообща ради мира повсюду, будь то Ближний Восток, Кавказ или Украина. Венгрия гордится, что является членом этой сети сторонников мира, коалиции нормальных людей", - подчеркнул Орбан.
Кроме того, премьер выразил надежду, что конфликт на Украине тоже удастся урегулировать.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пашинян отправится в Египет на саммит по Газе
12 октября, 18:33
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп заявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Моди пригласили на саммит по Газе в Египте, пишут СМИ
12 октября, 13:10
 
В миреВенгрияСШАЕгипетДональд ТрампВиктор ОрбанАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСFacebookОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
