Николаев закрыл II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия II Всемирных игр национальных видов единоборств состоялась в городе Новочебоксарск в Чувашии, в ней принял участие глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В общекомандном зачете игр первое место завоевала команда Российской Федерации, второе – борцы из Узбекистана, третье – представители Киргизии. Во время церемонии закрытия в формате спортивно-концертного шоу прошли гала-бои.

Николаев поблагодарил спортсменов за высочайшее мастерство и несгибаемую волю к победе. Он отметил, что четыре борца из Чувашии взяли на соревнованиях золотые медали.

"В эти дни единым оставался дух единоборств: мастерство, уважение к сопернику и преданность традициям. Игры продемонстрировали, как спорт способен стирать политические границы между народами и государствами. Их успешное проведение и великолепные результаты стали ярким тому подтверждением", – приводит пресс-служба слова Николаева.

Также он подчеркнул, что число спортсменов, приехавших в эти дни в Чувашию, кратно увеличилось, и это укрепило международный имидж региона.

"Игры завершились, оставив яркий и незабываемый след в сердцах участников и зрителей. Пусть эта замечательная традиция процветает!" – поздравил участников соревнований Николаев.

Глава Чувашии поблагодарил членов Российского союза боевых искусств, спортивные федерации и команды за то, что Чебоксары и Новочебоксарск стали площадкой для проведения события.