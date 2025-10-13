https://ria.ru/20251013/nikolaev-2047910342.html
Николаев закрыл II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии
Николаев закрыл II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - РИА Новости, 13.10.2025
Николаев закрыл II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии
Торжественная церемония закрытия II Всемирных игр национальных видов единоборств состоялась в городе Новочебоксарск в Чувашии, в ней принял участие глава... РИА Новости, 13.10.2025
Николаев закрыл II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии
В Чувашии прошла церемония закрытия Всемирных игр по национальным единоборствам
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия II Всемирных игр национальных видов единоборств состоялась в городе Новочебоксарск в Чувашии, в ней принял участие глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В общекомандном зачете игр первое место завоевала команда Российской Федерации, второе – борцы из Узбекистана, третье – представители Киргизии. Во время церемонии закрытия в формате спортивно-концертного шоу прошли гала-бои.
Николаев поблагодарил спортсменов за высочайшее мастерство и несгибаемую волю к победе. Он отметил, что четыре борца из Чувашии взяли на соревнованиях золотые медали.
"В эти дни единым оставался дух единоборств: мастерство, уважение к сопернику и преданность традициям. Игры продемонстрировали, как спорт способен стирать политические границы между народами и государствами. Их успешное проведение и великолепные результаты стали ярким тому подтверждением", – приводит пресс-служба слова Николаева.
Также он подчеркнул, что число спортсменов, приехавших в эти дни в Чувашию, кратно увеличилось, и это укрепило международный имидж региона.
"Игры завершились, оставив яркий и незабываемый след в сердцах участников и зрителей. Пусть эта замечательная традиция процветает!" – поздравил участников соревнований Николаев.
Глава Чувашии поблагодарил членов Российского союза боевых искусств, спортивные федерации и команды за то, что Чебоксары и Новочебоксарск стали площадкой для проведения события.
Всего за медали в рамках соревнований соперничали более 4,5 тысячи спортсменов. В составе сборной России выступали представители 76 субъектов. В Чувашию приехали спортсмены из 39 стран мира, они соревновались по 17 видам единоборств.