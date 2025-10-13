Ростовские ученые предложили основу для имплантатов, превращающихся в кость

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Основу для "умных" имплантатов, которые в перспективе могут стать полноценной костной тканью, получили ученые Основу для "умных" имплантатов, которые в перспективе могут стать полноценной костной тканью, получили ученые ЮФУ . Исследование опубликовано в журнале Journal of Physics and Chemistry of Solids.

Как рассказали в Южном федеральном университете (ЮФУ), ключевой проблемой при протезировании костей и зубов является приживаемость имплантата. Решению этой задачи может помочь брушит — фосфатный минерал, с помощью которого можно делать имплантаты, способные не только приживаться, но и превращаться в материал, из которого состоят кости и зубы — гидроксиапатит.

Ученые вуза обнаружили способ управления преобразованием брушита в гидроксиапатит с помощью комбинации двух типов добавок.

"Мы установили взаимный усиливающий эффект между карбонатом кальция и белками. Вместе они работают как катализатор, заставляя частицы брушита растворяться и сразу же выстраиваться в прочные кристаллы гидроксиапатита, идентичные натуральным", — рассказала заведующая научной лабораторией МИИ ИМ ЮФУ Елизавета Муханова.

Это явление ученые объяснили через эффект Ребиндера (процесс, при котором поверхностно-активные вещества, покрывая твердое тело, меняют его прочность). Он позволяет не только ускорить процесс заживления, но и контролировать форму и размер получаемых кристаллов, что критически важно для прочности будущей кости.

"Гидроксиапатит уже широко применяется в протезировании, но композиты с ним имеют ряд технических недостатков. Наш подход позволяет использовать более активные фосфаты, которые превращаются в гидроксиапатит уже после протезирования, что дает значительные преимущества", — прокомментировала Муханова.

© Фото : пресс-служба ЮФУ Заведующая научной лабораторией МИИ ИМ ЮФУ Елизавета Муханова

По ее словам, полученные результаты могут быть использованы при разработке новых материалов в ортопедии и стоматологии. На основе этих данных можно проектировать так называемые "умные" биоматериалы, которые могут адаптироваться к потребностям организма определенного человека.

"Хотя в научной литературе описаны исследования условий превращения брушита в гидроксиапатит, основным отличием нашей работы является использование двух типов добавок и исследование синергетического эффекта их комбинации. Мы не только установили этот факт, но и объяснили механизм действия через эффект Ребиндера", — рассказала Муханова.

Исследование показало, что из всех протестированных смесей активнее всего сработала та, где в качестве белка использовали яичный альбумин. По словам ученых, она быстрее превращается в "костный" материал. Когда такая "пломба" попадает в жидкость, похожую на кровь или слюну, частицы брушита постепенно растворяются, а на их месте вырастают новые, более прочные кристаллы гидроксиапатита.

Композитные образцы получали в виде паст. Превращения компонентов паст исследовались в трех средах (вода, физиологический раствор и раствор, имитирующий внеклеточную жидкость по минеральному составу). Для исследования образцов применялся рентгенофазовый анализ и сканирующая электронная микроскопия.