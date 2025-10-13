Рейтинг@Mail.ru
01:48 13.10.2025
Косачев прокомментировал учения НАТО Steadfast Noon
Косачев прокомментировал учения НАТО Steadfast Noon - РИА Новости, 13.10.2025
Косачев прокомментировал учения НАТО Steadfast Noon
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ядерные учения НАТО Steadfast Noon не могут не провоцировать ответную реакцию и шаги, причем не только со...
В мире, Россия, Нидерланды, Москва, Константин Косачев, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал учения НАТО Steadfast Noon

Косачев заявил, что ядерные учения НАТО могут провоцировать ответную реакцию

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ядерные учения НАТО Steadfast Noon не могут не провоцировать ответную реакцию и шаги, причем не только со стороны России, но и в мире, поскольку затрагивают глобальные сюжеты безопасности.
Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начинаются в понедельник в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса, они завершатся 24 октября. Генсек альянса Марк Рютте утверждал, что "это ежегодная и регулярная подготовка", которая, по его словам, помогает гарантировать, что "потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным и эффективным".
"Это крайне опасное развитие ситуации, которое, естественно, не может не провоцировать ответную реакцию и ответные шаги. Причем, я думаю, не только со стороны России. Оно затрагивает глобальные сюжеты безопасности, то есть речь идет о ядерном оружии. И мы понимаем все последующие сценарии, когда ответная реакция будет выдаваться за некие инициативные и агрессивные действия тех стран, которые будут реагировать", - сказал Косачев газете "Известия".
По его словам, агрессивные действия исходят исключительно со стороны НАТО, а Москва неоднократно призывала альянс "остановить расширение военной инфраструктуры на Восток и прекратить интеграцию стран, которые граничат с РФ".
Таким образом, как подчеркнул сенатор, подобные учения - "наглядный пример того, что НАТО не оборонительный, а наступательный альянс". В результате потенциал ядерного оружия распространяется на все большие пространства, в том числе за пределами стран НАТО, считает Косачев.
Steadfast Noon - ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
