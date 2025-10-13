https://ria.ru/20251013/minoborony-2047933984.html
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"
Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:42:00+03:00
2025-10-13T12:42:00+03:00
2025-10-13T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексеевка
привольное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_714e327457a3d843bf8eabbf3817f16a.jpg
https://ria.ru/20251013/vsu-2047872133.html
россия
днепропетровская область
алексеевка
привольное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5560f5f5249b4b1069dcfe8b52403050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), алексеевка, привольное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Алексеевка, Привольное
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"
МО РФ: ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"