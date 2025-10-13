Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 13.10.2025 (обновлено: 12:44 13.10.2025)
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"
Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной бригады, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
