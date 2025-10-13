ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Силы "Востока" за сутки в ходе СВО уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

"Противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.