Киеву придется открыть границы для мигрантов, считает украинский экономист

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Численность населения Украины через 10 лет при наихудшем сценарии может сократиться до 15 миллионов, а то и до 10 миллионов человек, заявил глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
"Моя пессимистическая оценка такова: на Украине (через 10 лет - ред.) может остаться 10-15 миллионов украинцев", - приводит слова Милованова издание "Украинская правда".
Согласно оптимистическому сценарию, по его мнению, население Украины может составить 35-40 миллионов человек. По его словам, уже сейчас ощущается критическая нехватка специалистов, и для улучшения экономики стране потребуется привлечь около 10 миллионов мигрантов. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
