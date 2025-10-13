Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/lidery-2047977802.html
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов - РИА Новости, 13.10.2025
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов
Лидеры на саммите ЕС 23 октября обсудят финансирование Киева в предстоящие годы, основанное на заблокированных российских активах, сообщил в пригласительном... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:29:00+03:00
2025-10-13T15:29:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102054/49/1020544900_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b10337b5ec3157e03c685f21be6e9a37.jpg
https://ria.ru/20250830/aktivy-2038468478.html
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006149080.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102054/49/1020544900_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9fb9a106e67d36fd07bbf964398684f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Украина, Киев, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Лидеры ЕС обсудят финансирование Киева за счет российских активов

ЕС обсудит финансирование Украины на базе российских активов. Что известно

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Лидеры на саммите ЕС 23 октября обсудят финансирование Киева в предстоящие годы, основанное на заблокированных российских активах, сообщил в пригласительном письме на встречу в верхах глава Евросовета Антониу Кошта.
"Мы обсудим, как усилить нашу поддержку Украины, подтвердим наши обязательства оказывать стране финансовую поддержку в ближайшие годы и рассмотрим возможные варианты, основанные на заблокированных российских активах", - говорится в документе.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов
30 августа, 09:54
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ЕК выделила Украине миллиард евро в рамках кредита G7
20 марта, 11:35
 
В миреРоссияУкраинаКиевАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала