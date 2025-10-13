Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств, стороны обсудили многоплановое сотрудничество в Каспийском регионе, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств, добавили там.