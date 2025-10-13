Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047999987.html
Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств
Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств, стороны обсудили... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:30:00+03:00
2025-10-13T16:30:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
григорий карасин
леонид калашников
совет федерации рф
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151072/32/1510723272_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_8b6aea600122c055270a0e541b0c43da.jpg
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009793754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151072/32/1510723272_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_de3dec2ea0a66d44cd3aa897b9b41825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, григорий карасин, леонид калашников, совет федерации рф, снг
В мире, Россия, Сергей Лавров, Григорий Карасин, Леонид Калашников, Совет Федерации РФ, СНГ
Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств

Лавров провел встречу с главами четырех дипмиссий прикаспийских государств

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств, стороны обсудили многоплановое сотрудничество в Каспийском регионе, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств... Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках "пятерки", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств, добавили там.
"В ней также приняли участие председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания по международным делам Григорий Карасин и председатель комитeтa Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников", - уточняется в сообщении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности
7 апреля, 13:29
 
В миреРоссияСергей ЛавровГригорий КарасинЛеонид КалашниковСовет Федерации РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала