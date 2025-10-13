Лавров: Сирия заинтересована в сохранении военных баз России в Тартусе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сирия заинтересована в том, чтобы российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись, они могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров