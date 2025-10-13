Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Сирия заинтересована в сохранении военных баз России в Тартусе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047940339.html
Лавров: Сирия заинтересована в сохранении военных баз России в Тартусе
Лавров: Сирия заинтересована в сохранении военных баз России в Тартусе - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров: Сирия заинтересована в сохранении военных баз России в Тартусе
Сирия заинтересована в том, чтобы российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись, они могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:14:00+03:00
2025-10-13T13:14:00+03:00
в мире
тартус (мухафаза)
хмеймим
сирия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2782f87ae53759f3ee4a14a6227ae0fc.jpg
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047929712.html
тартус (мухафаза)
хмеймим
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_96d879bbbf1f44c5a04098f9dd13163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тартус (мухафаза), хмеймим, сирия, сергей лавров
В мире, Тартус (мухафаза), Хмеймим, Сирия, Сергей Лавров
Лавров: Сирия заинтересована в сохранении военных баз России в Тартусе

Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

© РИА Новости / МИД РФСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сирия заинтересована в том, чтобы российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись, они могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись. Мы здесь, как говорил президент, полагаемся на заинтересованность страны-хозяйки Сирийской арабской Республики", - сказал Лавров на встрече с журналистами арабских стран.
Министр добавил, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, а не как военные форпосты.
"Учитывая необходимость налаживания гуманитарных потоков в Африку, это могут быть морская и воздушная базы, которые служат гуманитарными хабами для направления туда гуманитарных грузов, в том числе в Сахаро-Сахельскую зону, в другие нуждающиеся страны", - подчеркнул он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву
Вчера, 12:28
 
В миреТартус (мухафаза)ХмеймимСирияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала