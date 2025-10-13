Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Харькова пропал свет
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 13.10.2025
В некоторых районах Харькова пропал свет
В некоторых районах Харькова пропал свет
Харьков, один из крупнейших городов Украины, частично обесточен, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2025
РИА Новости
В некоторых районах Харькова пропал свет

Харьков частично обесточен

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Харьков, один из крупнейших городов Украины, частично обесточен, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
«
Харькове пропал свет в некоторых районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света в Днепропетровской области Украины и подконтрольной ВСУ части ДНР. Позже областные энергокомпании сообщили о применении аварийных отключений электроэнергии в Кировоградской и Сумской областях. Причины применения отключений не уточняются.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
