В некоторых районах Харькова пропал свет
Харьков, один из крупнейших городов Украины, частично обесточен, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2025
Харьков частично обесточен