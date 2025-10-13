В Павловск вернулась похищенная фашистами карта

«

"В музей-заповедник "Павловск" вернулась старинная карта, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время фашистской оккупации 1941-1944 годов. Возвращение музейного предмета – Карты Ингерманландии 1676 года – стало возможным благодаря дару петербуржца Дмитрия Попова: коллекционер-меценат узнал, что карта поступила на один из аукционов Германии, выкупил ее и подарил Павловскому дворцу", - говорится в сообщении.