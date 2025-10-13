В Павловск вернулась похищенная фашистами карта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. В Государственный музей-заповедник "Павловск" благодаря коллекционеру-меценату вернулась старинная карта, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны, сообщил музей-заповедник.
"В музей-заповедник "Павловск" вернулась старинная карта, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время фашистской оккупации 1941-1944 годов. Возвращение музейного предмета – Карты Ингерманландии 1676 года – стало возможным благодаря дару петербуржца Дмитрия Попова: коллекционер-меценат узнал, что карта поступила на один из аукционов Германии, выкупил ее и подарил Павловскому дворцу", - говорится в сообщении.
Происхождение карты из коллекции Павловска подтверждается наклеенным на карту экслибрисом Библиотеки Павловского дворца.
По словам старшего научного сотрудника ГМЗ "Павловск" Ольги Ламеко, старинная карта Ингерманландии издана в Петербурге в 1827 году – при жизни вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Карта составлена штабс-капитаном Военно-топографического депо А.С. Бергенгеймом на основании подлинных документов XVII века. Футляр карты выполнен в форме книжного переплета. Эта карта хранилась в Дворцовой библиотеке до начала оккупации (ее не смогли эвакуировать), затем была похищена и вывезена в Германию.
"Это первая карта среди украденных из Павловского дворца, которая наконец-то вернулась домой. Для нас это большое событие", - отметила Ламеко.
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII – начала XIX веков, – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Когда началась Великая Отечественная война, в Павловске приступили к упаковке художественных ценностей и отправке их в эвакуацию. 17 сентября 1941 года фашисты вошли в Павловск, оккупация длилась по 24 января 1944 года. Во дворце размещались штаб гестапо, казармы, офицерский госпиталь, территорию вокруг дворца превратили в запретную зону. В Павловском парке было вырублено 70 тысяч деревьев, взорваны мосты, уничтожена мелиоративная система, изуродована траншеями сеть дорог, повреждены павильоны, а в январе 1944 года при отступлении фашистов Павловский дворец сильно пострадал от пожара. Работы по возрождению Павловска начались сразу после его освобождения в августе 1941 года. Открытие залов происходило поэтапно: с 1957 по 1977 годы. В декабре 1977 года Павловск отмечал свое двухсотлетие во всем блеске обновленной красоты. В настоящее время Государственный музей-заповедник "Павловск" является одним из ведущих учреждений не только Санкт-Петербурга, но и Российской Федерации.