Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/gosduma-2047871361.html
В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО
В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО - РИА Новости, 13.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить участникам СВО предельный... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T04:13:00+03:00
2025-10-13T04:13:00+03:00
общество
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20250929/gosduma-2045096976.html
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011479539.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО

Депутаты СРЗП внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить участникам СВО предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ГД предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
29 сентября, 13:03
"Проект федерального закона… направлен на увеличение предельного размера страхового возмещения до 10 миллионов рублей по вкладам в банке, открытым физическим лицом, осуществляющим выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по действующим правилам предельный размер банковской страховки для всех граждан составляет 1,4 миллиона рублей.
"Сегодня участники спецоперации получают целый ряд денежных выплат. Это денежное довольствие, единовременная денежная выплата, ежемесячная социальная выплата мобилизованным гражданам, страховые выплаты в случае ранения или гибели военнослужащего. В отдельных случаях выплаты могут достигать нескольких миллионов рублей", - рассказал политик.
По его словам, в случае возникновения финансовых проблем у банка, у участников спецоперации могут возникнуть сложности с сохранением денежных средств, а нынешний размер страхового возмещения не может полностью защитить их вклады.
"Именно поэтому "Справедливая Россия" предлагает увеличить предельный размер банковской страховки с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей, что позволит сохранить накопления участников спецоперации", - заключил Миронов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных
16 апреля, 00:05
 
ОбществоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей МироновГосдума РФСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала