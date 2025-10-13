В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить участникам СВО предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов . Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по действующим правилам предельный размер банковской страховки для всех граждан составляет 1,4 миллиона рублей.

"Сегодня участники спецоперации получают целый ряд денежных выплат. Это денежное довольствие, единовременная денежная выплата, ежемесячная социальная выплата мобилизованным гражданам, страховые выплаты в случае ранения или гибели военнослужащего. В отдельных случаях выплаты могут достигать нескольких миллионов рублей", - рассказал политик.

По его словам, в случае возникновения финансовых проблем у банка, у участников спецоперации могут возникнуть сложности с сохранением денежных средств, а нынешний размер страхового возмещения не может полностью защитить их вклады.