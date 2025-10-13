https://ria.ru/20251013/gaza-2048072646.html
Саммит по Газе был важен для решения палестинской проблемы, заявил Аббас
Саммит по Газе был важен для решения палестинской проблемы, заявил Аббас - РИА Новости, 13.10.2025
Саммит по Газе был важен для решения палестинской проблемы, заявил Аббас
Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, был очень важен для палестинской проблемы, на нём рассматривались ее основные... РИА Новости, 13.10.2025
Саммит по Газе был важен для решения палестинской проблемы, заявил Аббас
Аббас: саммит в Шарм-эш-Шейхе был важен для решения палестинской проблемы