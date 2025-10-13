Рейтинг@Mail.ru
Саммит по Газе был важен для решения палестинской проблемы, заявил Аббас
22:35 13.10.2025
Саммит по Газе был важен для решения палестинской проблемы, заявил Аббас
в мире
шарм-эш-шейх
палестина
сша
махмуд аббас
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, был очень важен для палестинской проблемы, на нём рассматривались ее основные вопросы, заявил РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Этот саммит, состоявшийся при широком присутствии, был очень важен для палестинской проблемы", - сказал Аббас в кулуарах саммита, отметив, что на нем обсуждались основные вопросы, включая прекращение огня, продовольствие и вывод израильских войск.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Президент Бразилии назвал соглашение по Газе многообещающим
В мире Шарм-эш-Шейх Палестина США Махмуд Аббас Дональд Трамп Абдель Фаттах ас-Сиси Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
