Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава - РИА Новости, 13.10.2025
22:29 13.10.2025 (обновлено: 22:33 13.10.2025)
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава

Аббас: саммит по Газе должен быть закреплен восстановлением и миром в анклаве

© AP Photo / Emrah YorulmazПрезидент Палестины Махмуд Аббас
© AP Photo / Emrah Yorulmaz
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, должен быть закреплен восстановлением сектора и миром, заявил РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Мы хотим, чтобы это движение было закреплено двумя важными вещами. Во-первых, работой над восстановлением сектора Газа, что требует арабских и международных усилий. Во-вторых, миром – укреплением мира, для которого в этом году будет проведена международная конференция", - сказал Аббас в кулуарах саммита.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа
10 мая, 18:59
 
В миреШарм-эш-ШейхПалестинаСШАМахмуд АббасДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиСаммит по Газе в ЕгиптеОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
