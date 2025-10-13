https://ria.ru/20251013/gaza-2048071318.html
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава - РИА Новости, 13.10.2025
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, должен быть закреплен восстановлением сектора и миром, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:29:00+03:00
2025-10-13T22:29:00+03:00
2025-10-13T22:33:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
палестина
сша
махмуд аббас
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151086/98/1510869802_0:170:2301:1464_1920x0_80_0_0_17a45c438792caf9c20b0d3a5561b7f5.jpg
https://ria.ru/20250510/abbas-2016243990.html
шарм-эш-шейх
палестина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151086/98/1510869802_61:0:2240:1634_1920x0_80_0_0_b2ec837835b085a45b82a1c9194fee0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарм-эш-шейх, палестина, сша, махмуд аббас, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, саммит по газе в египте, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Шарм-эш-Шейх, Палестина, США, Махмуд Аббас, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Саммит по Газе в Египте, Обострение палестино-израильского конфликта
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Аббас: саммит по Газе должен быть закреплен восстановлением и миром в анклаве