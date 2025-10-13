Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе
15:05 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил египетские власти, что не примет участия в саммите по Газе, если на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила газета Milat со ссылкой на источники.
По данным государственного агентства Anadolu, самолет с Эрдоганом на борту при подлете к Шарм-эш-Шейху пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, некоторое время находился в воздушном пространстве над Красным морем, после чего благополучно приземлился. В администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о причинах инцидента.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эрдоган подтвердил участие в саммите по Газе в Египте
12 октября, 20:26
"После заявления президента Египта о планах участия в саммите Биньямина Нетаньяху произошло примечательное дипломатическое событие - самолет президента Турции пропустил взлетно-посадочную полосу при подготовке к посадке в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха. По данным источников, Эрдоган уведомил египетскую сторону о своем отказе участвовать в форуме в случае присутствия израильского премьера, после чего Нетаньяху был исключен из программы саммита", - сообщила газета.
По данным издания, после отмены участия Нетаньяху самолет Эрдогана вновь направился к аэропорту и совершил посадку.
"Дипломатические источники отметили, что этот инцидент еще раз подтвердил твердую позицию Турции по вопросу Газы и нежелание президента Эрдогана выступать на одной площадке с израильским руководством", - отмечается в публикации.
Ранее в понедельник советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Нетаньяху примет участие в саммите по сектору Газа, который должен пройти в Египте сегодня. Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит по Газе в Египте, но заявил, что не сможет принять в нем участие в связи с приближением еврейского праздника Симхат Тора, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
Эрдоган ранее заявил, что Турция будет представлена в рабочей группе, которая будет следить за соблюдением перемирия в Газе на местах. Минобороны Турции выразило готовность армии к выполнению любых задач в Газе, сообщил, в свою очередь, телеканал CNN Türk со ссылкой на военное ведомство.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Турция не откроет небо для самолета Нетаньяху, заявили в офисе Эрдогана
3 мая, 15:29
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции
4 октября, 22:20
 
В миреТурцияИзраильЕгипетБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
