СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил египетские власти, что не примет участия в саммите по Газе, если на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила газета Milat со ссылкой на источники.

По данным государственного агентства Anadolu, самолет с Эрдоганом на борту при подлете к Шарм-эш-Шейху пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, некоторое время находился в воздушном пространстве над Красным морем , после чего благополучно приземлился. В администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о причинах инцидента.

"После заявления президента Египта о планах участия в саммите Биньямина Нетаньяху произошло примечательное дипломатическое событие - самолет президента Турции пропустил взлетно-посадочную полосу при подготовке к посадке в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха. По данным источников, Эрдоган уведомил египетскую сторону о своем отказе участвовать в форуме в случае присутствия израильского премьера, после чего Нетаньяху был исключен из программы саммита", - сообщила газета.

По данным издания, после отмены участия Нетаньяху самолет Эрдогана вновь направился к аэропорту и совершил посадку.

"Дипломатические источники отметили, что этот инцидент еще раз подтвердил твердую позицию Турции по вопросу Газы и нежелание президента Эрдогана выступать на одной площадке с израильским руководством", - отмечается в публикации.

Ранее в понедельник советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Нетаньяху примет участие в саммите по сектору Газа, который должен пройти в Египте сегодня. Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит по Газе в Египте, но заявил, что не сможет принять в нем участие в связи с приближением еврейского праздника Симхат Тора, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

Эрдоган ранее заявил, что Турция будет представлена в рабочей группе, которая будет следить за соблюдением перемирия в Газе на местах. Минобороны Турции выразило готовность армии к выполнению любых задач в Газе, сообщил, в свою очередь, телеканал CNN Türk со ссылкой на военное ведомство.

