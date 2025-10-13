Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, почему Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 13.10.2025
15:07 13.10.2025 (обновлено: 18:36 13.10.2025)
Журналист раскрыл, почему Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украины
Журналист раскрыл, почему Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украины
Журналист раскрыл, почему Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украины

Боуз: Борис Джонсон сорвал переговоры РФ и Украины из-за денег

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помешал мирным переговорам между Россией и Украиной в 2022 году в Стамбуле из-за денег, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Почему Борис Джонсон помешал скорейшему завершению конфликта на Украине? Деньги. Как и остальные его чудовищно коррумпированные "друзья" в Киеве, Борис Мясник гонится за деньгами", — написал Боуз.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона захотели отправить на фронт
Вчера, 01:05
Британская газета The Guardian на прошлой неделе опубликовала статью, в которой намекнула на существование связи между получением бывшим премьером Борисом Джонсоном миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году и его активным участием в разжигании украинского конфликта. Поводом стала утечка документов, проливающих свет на взаимоотношения одного из самым воинственных сторонников Киева и крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские заказы.
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Джонсон призвал отправить на Украину военных
11 октября, 07:00
 
