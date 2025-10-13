https://ria.ru/20251013/chuvashija-2047894081.html
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 13.10.2025
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб
Задержан житель Чебоксар, подозреваемый в попытке поджога электроподстанции по заданию спецслужб Украины, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:43:00+03:00
2025-10-13T09:43:00+03:00
2025-10-13T09:43:00+03:00
происшествия
чебоксары
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250707/fsb-2027595798.html
чебоксары
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, украина, россия
Происшествия, Чебоксары, Украина, Россия
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб
Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога подстанции в Чебоксарах