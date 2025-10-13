Рейтинг@Mail.ru
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/chuvashija-2047894081.html
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 13.10.2025
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб
Задержан житель Чебоксар, подозреваемый в попытке поджога электроподстанции по заданию спецслужб Украины, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:43:00+03:00
2025-10-13T09:43:00+03:00
происшествия
чебоксары
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250707/fsb-2027595798.html
чебоксары
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, украина, россия
Происшествия, Чебоксары, Украина, Россия
Житель Чебоксар пытался поджечь подстанцию по заданию украинских спецслужб

Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога подстанции в Чебоксарах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Задержан житель Чебоксар, подозреваемый в попытке поджога электроподстанции по заданию спецслужб Украины, сообщает МВД Чувашии.
Установлено, что в октябре 21-летний подозреваемый предпринял попытку совершить поджог одной из подстанций Чебоксар.
"По предварительной информации, противоправные деяния фигурант совершил под воздействием лиц, предположительно связанных со спецслужбами Украины, которые склонили его к этому противоправному деянию мошенническим путем", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Злоумышленник был установлен и задержан вечером того же дня в Ульяновске сотрудниками УФСБ России по Чувашии.
Признание диверсантов, по заданию украинских спецслужб поджигавших машины правоохранителей и повреждавших опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы
7 июля, 09:50
 
ПроисшествияЧебоксарыУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала