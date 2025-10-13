В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Глава казенного учреждения Минобороны Михаил Асанов, который являлся начальником отделения морской инженерной службы (ОМИС) в Кронштадте, арестован за получение взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Асанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (получение взятки) УК РФ. Срок меры – 10.12.2025", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следствие полагает, что в сентябре 2025 года Асанов в ходе личной встречи с управляющим партнером компании, предложил последнему дать ему взятку в размере двух миллионов рублей за заключение договора аренды с Обществом, связанного с передачей коммерческой организации объекта МО РФ в арендное пользование на 5 лет, а также за в предоставлении беспрепятственного доступа работникам Общества к объекту МО РФ. Однако бизнесмен обратился с заявлением в УФСБ России, после чего стал действовать под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
"Так, в октябре 2025 года был заключен договор аренды объекта МО РФ между ОМИС в лице Асанова и Обществом, а затем, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, управляющий партнер дал Асанову взятку в размере двух миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе судов.
В ходе передаче денег Асанов был задержан сотрудниками УФСБ, в воскресенье ему было предъявлено обвинение.
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
17 апреля, 12:56