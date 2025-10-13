Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/arest-2048015343.html
В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны
В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны - РИА Новости, 13.10.2025
В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны
Глава казенного учреждения Минобороны Михаил Асанов, который являлся начальником отделения морской инженерной службы (ОМИС) в Кронштадте, арестован за получение РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:27:00+03:00
2025-10-13T17:27:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кронштадт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
россия
санкт-петербург
кронштадт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, кронштадт
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт
В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны

Суд в Петербурге арестовал главу казенного учреждения Минобороны Михаила Асанова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Глава казенного учреждения Минобороны Михаил Асанов, который являлся начальником отделения морской инженерной службы (ОМИС) в Кронштадте, арестован за получение взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Асанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (получение взятки) УК РФ. Срок меры – 10.12.2025", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие полагает, что в сентябре 2025 года Асанов в ходе личной встречи с управляющим партнером компании, предложил последнему дать ему взятку в размере двух миллионов рублей за заключение договора аренды с Обществом, связанного с передачей коммерческой организации объекта МО РФ в арендное пользование на 5 лет, а также за в предоставлении беспрепятственного доступа работникам Общества к объекту МО РФ. Однако бизнесмен обратился с заявлением в УФСБ России, после чего стал действовать под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
"Так, в октябре 2025 года был заключен договор аренды объекта МО РФ между ОМИС в лице Асанова и Обществом, а затем, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, управляющий партнер дал Асанову взятку в размере двух миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе судов.
В ходе передаче денег Асанов был задержан сотрудниками УФСБ, в воскресенье ему было предъявлено обвинение.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
17 апреля, 12:56
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКронштадт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала