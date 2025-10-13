В Петербурге арестовали главу учреждения Минобороны

Следствие полагает, что в сентябре 2025 года Асанов в ходе личной встречи с управляющим партнером компании, предложил последнему дать ему взятку в размере двух миллионов рублей за заключение договора аренды с Обществом, связанного с передачей коммерческой организации объекта МО РФ в арендное пользование на 5 лет, а также за в предоставлении беспрепятственного доступа работникам Общества к объекту МО РФ. Однако бизнесмен обратился с заявлением в УФСБ России, после чего стал действовать под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.