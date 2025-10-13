Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС почти три недели запитана от дизель-генераторов - РИА Новости, 13.10.2025
06:59 13.10.2025
Запорожская АЭС почти три недели запитана от дизель-генераторов
Запорожская АЭС почти три недели запитана от дизель-генераторов - РИА Новости, 13.10.2025
Запорожская АЭС почти три недели запитана от дизель-генераторов
Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 13.10.2025
алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Запорожская АЭС почти три недели запитана от дизель-генераторов

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности. Ситуация находится под постоянным и жестким контролем" , - сказала Яшина.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил РИА новости, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
