Запорожская АЭС почти три недели запитана от дизель-генераторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Энергообеспечение Запорожской АЭС уже почти три недели идет от резервных дизельных станций, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности. Ситуация находится под постоянным и жестким контролем" , - сказала Яшина.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил РИА новости, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.