В четырех аэропортах сняли временные ограничения
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 13.10.2025
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
В аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара сняли ограничения