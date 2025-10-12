https://ria.ru/20251012/zemlja-2047811030.html
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
Земля уже попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце, хотя ранее прогнозировалось, что это произойдёт в воскресенье вечером, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:42:00+03:00
2025-10-12T14:42:00+03:00
2025-10-12T15:14:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
солнце
вспышки на солнце
астрономия
космос - риа наука
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047783588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3803902528a90e94a7325e99e2f538cd.jpg
Огромный протуберанец на Солнце
Огромный протуберанец на Солнце
2025-10-12T14:42
true
PT0M10S
российская академия наук, земля, солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Земля, Солнце, вспышки на Солнце , Астрономия, Космос - РИА Наука
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
ИКИ РАН: Земля попала под воздействие от корональной дыры на Солнце раньше срока
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Земля уже попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце, хотя ранее прогнозировалось, что это произойдёт в воскресенье вечером, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия (на графике скорости солнечного ветра, - ред.) — это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
"Исходя из того, как всё складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния", - уточнили учёные.
Такое развитие событий в Лаборатории назвали неожиданным, так как расчеты показывали, что плазма от корональной дыры придёт вечером в воскресенье.