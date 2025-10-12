Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Земля уже попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце, хотя ранее прогнозировалось, что это произойдёт в воскресенье вечером, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия (на графике скорости солнечного ветра, - ред.) — это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

"Исходя из того, как всё складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния", - уточнили учёные.