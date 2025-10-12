Рейтинг@Mail.ru
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:42 12.10.2025 (обновлено: 15:14 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/zemlja-2047811030.html
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности - РИА Новости, 12.10.2025
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности
Земля уже попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце, хотя ранее прогнозировалось, что это произойдёт в воскресенье вечером, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:42:00+03:00
2025-10-12T15:14:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
солнце
вспышки на солнце
астрономия
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047783588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67eb2956ad7b647f2be6e93afe12f84d.jpg
https://ria.ru/20251011/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Огромный протуберанец на Солнце
Огромный протуберанец на Солнце
2025-10-12T14:42
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047783588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3803902528a90e94a7325e99e2f538cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, земля, солнце, вспышки на солнце , астрономия, космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Земля, Солнце, вспышки на Солнце , Астрономия, Космос - РИА Наука
Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности

ИКИ РАН: Земля попала под воздействие от корональной дыры на Солнце раньше срока

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Земля уже попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце, хотя ранее прогнозировалось, что это произойдёт в воскресенье вечером, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия (на графике скорости солнечного ветра, - ред.) — это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНГрафик скорости солнечного ветра за сегодня
График скорости солнечного ветра за сегодня - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
График скорости солнечного ветра за сегодня
"Исходя из того, как всё складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния", - уточнили учёные.
Такое развитие событий в Лаборатории назвали неожиданным, так как расчеты показывали, что плазма от корональной дыры придёт вечером в воскресенье.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
11 октября, 12:25
 
НаукаРоссийская академия наукЗемляСолнцевспышки на СолнцеАстрономияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала