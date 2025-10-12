В Чернигове и Изюме прогремели взрывы

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Чернигове, административном центре Черниговской области Украины, и Изюме Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
22 июня 2022, 17:18
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
