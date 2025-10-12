https://ria.ru/20251012/vsu-2047847313.html
ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин
ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин
Российские войска продолжают ломать оборону ВСУ уже в Днепропетровской области, продвигаются вглубь, противник терпит поражение, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T21:01:00+03:00
2025-10-12T21:01:00+03:00
2025-10-12T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
украина
ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин
Пушилин: ВС РФ продолжают ломать оборону ВСУ в Днепропетровской области