ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 12.10.2025
ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин
ВСУ терпят поражение в Днепропетровской области, заявил Пушилин
Российские войска продолжают ломать оборону ВСУ уже в Днепропетровской области, продвигаются вглубь, противник терпит поражение, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска продолжают ломать оборону ВСУ уже в Днепропетровской области, продвигаются вглубь, противник терпит поражение, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Группировка войск "Восток" продолжает штурмовые действия, продолжает ломать оборону противника уже в Днепропетровской области и продвигается вглубь обороны противника. Вооруженные формирования Украины терпят поражение в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое в Днепропетровской области", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске
