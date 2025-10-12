Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.10.2025 (обновлено: 12:45 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/ushakov-2047793512.html
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.10.2025
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию
"Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:32:00+03:00
2025-10-12T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_0:102:3200:1902_1920x0_80_0_0_296616b894bbc4234bd27ed88db0998c.jpg
https://ria.ru/20251012/tramp-2047795187.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию

Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию. Главное

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Юрий Ушаков
 Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Если говорить по вопросам регулирования украинского конфликта, то как бы путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
Вчера, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала