https://ria.ru/20251012/ushakov-2047793512.html
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.10.2025
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию
"Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:32:00+03:00
2025-10-12T12:32:00+03:00
2025-10-12T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_0:102:3200:1902_1920x0_80_0_0_296616b894bbc4234bd27ed88db0998c.jpg
https://ria.ru/20251012/tramp-2047795187.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию. Главное