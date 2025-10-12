Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 12.10.2025
12:28 12.10.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США
Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.10.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США

Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они продолжаются, мы постоянно разговариваем", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
Ушаков рассказал о работе России и США по украинскому урегулированию
