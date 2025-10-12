Рейтинг@Mail.ru
Ушаков высказался о воинственной позиции Европы по отношению к России - РИА Новости, 12.10.2025
12:34 12.10.2025 (обновлено: 12:49 12.10.2025)
Ушаков высказался о воинственной позиции Европы по отношению к России
Текущая воинственная позиция стран Европы по отношению к РФ закрывает им возможности найти любые нюансы в отношениях с Москвой, заявил помощник президента... РИА Новости, 12.10.2025
европа, россия, москва, в мире, юрий ушаков, павел зарубин
Европа, Россия, Москва, В мире, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Текущая воинственная позиция стран Европы по отношению к РФ закрывает им возможности найти любые нюансы в отношениях с Москвой, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Я не мог раньше, конечно, представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них же самих возможности найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России
ЕвропаРоссияМоскваВ миреЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
