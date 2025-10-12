https://ria.ru/20251012/ushakov--2047793383.html
Работа между Россией и США продолжается, заявил Ушаков
Работа между Россией и США продолжается, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.10.2025
Работа между Россией и США продолжается, заявил Ушаков
Работа между Россией и США идет, какие-то вещи рано или поздно будут заметны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:30:00+03:00
2025-10-12T12:30:00+03:00
2025-10-12T12:36:00+03:00
россия
сша
в мире
павел зарубин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_164:0:2830:1500_1920x0_80_0_0_2840d029bbe76fce6eb0b0f5468c7df4.jpg
https://ria.ru/20251012/ushakov--2047794117.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5cddcabe6c5c9d7fa1f90f2b24f8b6f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, павел зарубин, юрий ушаков
Россия, США, В мире, Павел Зарубин, Юрий Ушаков
Работа между Россией и США продолжается, заявил Ушаков
Ушаков высказался о работе между Россией и США. Детали