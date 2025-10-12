Рейтинг@Mail.ru
Работа между Россией и США продолжается, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.10.2025
12:30 12.10.2025 (обновлено: 12:36 12.10.2025)
Работа между Россией и США продолжается, заявил Ушаков
Работа между Россией и США идет, какие-то вещи рано или поздно будут заметны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.10.2025
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Работа между Россией и США идет, какие-то вещи рано или поздно будут заметны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он сообщил, что что контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают.
"Делаем какие-то вещи, они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны, то есть работа идет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Ушаков высказался о воинственной позиции Европы по отношению к России
Заголовок открываемого материала