В Киевской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в воскресенье в некоторых районах Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным министерства, сигнал воздушной тревоги в Вышгородском районе Киевской области объявили в 15.49 мск, в 16.16 - в Броварском районе.
Ранее тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, она продолжает звучать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве прогремели взрывы
7 октября, 08:27