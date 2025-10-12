https://ria.ru/20251012/ukraina-2047794609.html
Ушаков рассказал о влиянии США на политику Европы на Украине
США могут влиять на политику Европы по украинскому кризису и влияют, завил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
сша
в мире
россия
юрий ушаков
павел зарубин
европа
