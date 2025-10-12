Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о влиянии США на политику Европы на Украине - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 12.10.2025 (обновлено: 12:54 12.10.2025)
Ушаков рассказал о влиянии США на политику Европы на Украине
Ушаков рассказал о влиянии США на политику Европы на Украине

Ушаков: США могут влиять и влияют на политику Европы на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США могут влиять на политику Европы по украинскому кризису и влияют, завил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Американцы могут, конечно, влиять, они влияют", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако, как отметил Ушаков, сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно пробурить, даже используя "американский бур".
