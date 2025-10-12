Рейтинг@Mail.ru
12:37 12.10.2025 (обновлено: 12:53 12.10.2025)
Ушаков рассказал о значении договоренностей, достигнутых в Анкоридже
Ушаков рассказал о значении договоренностей, достигнутых в Анкоридже
в мире, украина, россия, сша, аляска, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Россия, США, Аляска, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Ушаков рассказал о значении договоренностей, достигнутых в Анкоридже

Ушаков назвал договоренности с США в Анкоридже основой урегулирования на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, основой возможного урегулирования на Украине.
Он отметил, что эти договоренности являются "путеводной звездой" в работе России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта.
"Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей, пока не очень все убеждаются. Но то, что (это - ред.) является основой возможного урегулирования, это точно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
