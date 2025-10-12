На Солнце сформировался протуберанец "совершенно неадекватного размера"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Солнце заметили огромный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец", — говорится в публикации в ее Telegram-канале.
Протуберанец — образование из раскаленных газов на поверхности Солнца, оно выглядит как светящийся выступ на краю звезды.
Ученые отметили, что Солнце пытается выбросить его в космос по частям, но пока безуспешно.
"С вероятностью 90 процентов сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий", — уточнили в лаборатории.
Между тем существует риск и для Земли, предупредили специалисты.
"Если эта штука зацепится и удержится на Солнца еще на три-четыре дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами", — указано в релизе.
Протуберанец достигает такого размера, что его можно увидеть даже в любительские телескопы, добавили исследователи.