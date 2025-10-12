Рейтинг@Mail.ru
На Солнце сформировался протуберанец "совершенно неадекватного размера"
Наука
 
10:44 12.10.2025 (обновлено: 15:02 12.10.2025)
На Солнце сформировался протуберанец "совершенно неадекватного размера"
На Солнце сформировался протуберанец "совершенно неадекватного размера"
На Солнце заметили огромный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН."На северо-востоке Солнца между тем... РИА Новости, 12.10.2025
земля
российская академия наук, земля, институт космических исследований, солнце
Российская академия наук, Наука, Земля, Институт космических исследований, Солнце
На Солнце сформировался протуберанец "совершенно неадекватного размера"

На Солнце образовался протуберанец неадекватного размера. Чего ждать Земле

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Солнце заметили огромный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец", — говорится в публикации в ее Telegram-канале.
Солнечная система
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
10 октября, 03:26

Протуберанец — образование из раскаленных газов на поверхности Солнца, оно выглядит как светящийся выступ на краю звезды.

Ученые отметили, что Солнце пытается выбросить его в космос по частям, но пока безуспешно.
Вспышка на Солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
На Солнце резко выросла активность
3 октября, 09:51
"С вероятностью 90 процентов сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий", — уточнили в лаборатории.
Между тем существует риск и для Земли, предупредили специалисты.
"Если эта штука зацепится и удержится на Солнца еще на три-четыре дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами", — указано в релизе.

Протуберанец достигает такого размера, что его можно увидеть даже в любительские телескопы, добавили исследователи.
Вспышки на Солнце
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей
Вчера, 06:35
 
Наука Российская академия наук Земля Институт космических исследований Солнце
 
 
