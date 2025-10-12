https://ria.ru/20251012/tszinpin-2047834847.html
Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином
Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином - РИА Новости, 12.10.2025
Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином
Грир: встреча между Трампом и Си Цзиньпином еще может состояться
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами.
"Это возможно, президент будет там. Предположительно, председатель Си тоже будет там. Знаете, если будет интерес к разговору, то президент, как известно, всегда готов к диалогу", - сказал Грир в интервью Fox News.