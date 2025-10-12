Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

"Это возможно, президент будет там. Предположительно, председатель Си тоже будет там. Знаете, если будет интерес к разговору, то президент, как известно, всегда готов к диалогу", - сказал Грир в интервью Fox News.