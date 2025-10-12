https://ria.ru/20251012/trevoga-2047749647.html
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 12.10.2025
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2025
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
На всей территории Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников