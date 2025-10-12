https://ria.ru/20251012/tramp-2047839199.html
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем
Президент США Дональд Трамп призвал не беспокоиться из-за нового торгового конфликта с Китаем. РИА Новости, 12.10.2025
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем
Трамп заявил, что США не хотят причинять вред Китаю
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал не беспокоиться из-за нового торгового конфликта с Китаем.
"Не беспокойтесь о Китае
, все будет хорошо! <...> Он (председатель КНР Си Цзиньпин
. — Прим. ред.) не хочет (экономической. — Прим. ред.) депрессии для своей страны — и я тоже. США
хотят помочь Китаю, а не навредить ему", — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Новое торговое обострение
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа. В пятницу он заявил, что с 1 ноября или раньше США
введут пошлину на товары из Китая
в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября. В Пекине
назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон
фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп
ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин
ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Перед нынешним обострением тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.