Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем - РИА Новости, 12.10.2025
19:54 12.10.2025 (обновлено: 20:50 12.10.2025)
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем
Президент США Дональд Трамп призвал не беспокоиться из-за нового торгового конфликта с Китаем. РИА Новости, 12.10.2025
китай
сша
в мире
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
пекин
Трамп прокомментировал новый торговый конфликт с Китаем

Трамп заявил, что США не хотят причинять вред Китаю

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал не беспокоиться из-за нового торгового конфликта с Китаем.
«
"Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! <...> Он (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. ред.) не хочет (экономической. — Прим. ред.) депрессии для своей страны — и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Торговый представитель США Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай переступил все допустимые границы, заявил торгпред США Грир
Вчера, 19:09

Новое торговое обострение

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа. В пятницу он заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину на товары из Китая в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября. В Пекине назвали такую меру вынужденной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
Вчера, 08:00

Торговая война

Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Перед нынешним обострением тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
Вчера, 06:12
 
КитайСШАВ миреПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
