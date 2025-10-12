МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
Всего за сутки на разных направлениях ВСУ потеряли около 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Ситуация на фронте и потери ВСУ
Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр на красноармейском участке фронта в ДНР – машина пыталась доставить боевикам провизию, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отделения с позывным "Скат".
В Миролюбовке на покровском направлении российский танк уничтожил укрепление, где укрывались боевики ВСУ, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр" Алексей.
Расположение резервной роты третьей тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожено в районе Великого Бурлука в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
На Украине заявили о планах создать новую армию
Вчера, 17:56
ВСУ в Сумской области начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров и неугодного офицерского состава - ими будут доукомплектовывать штурмовые группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены в районе Константиновки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия и сопротивление противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".
Ракеты Tomahawk и опасность для РФ
Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что тема возможных поставок ракет Tomahawk Украине вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы. Ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, которое может быть и в ядерном исполнении, однако оно не может изменить положение дел на фронте, подчеркнул Песков. Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk напомнил сообщения российских спецслужб об имеющихся у Киева возможностях для создания "грязной бомбы".
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет.
Стол переговоров для Украины уже накрыт
Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил Песков. По его словам, сегодня со всех сторон нагнетается напряженность, с этой точки зрения это очень драматичный момент.
Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, добавил Песков.
Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США в Анкоридже на Аляске, основой возможного урегулирования на Украине.
Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", даже используя "американский бур", подчеркнул Ушаков. США могут влиять на политику Европы по украинскому кризису и влияют, добавил он.
В свою очередь Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а больше с позицией Владимира Зеленского. Лукашенко добавил, что Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте.
Президент США Трамп рассказал своей внучке Кай, что надеется поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.