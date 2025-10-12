МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.

Всего за сутки на разных направлениях ВСУ потеряли около 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Ситуация на фронте и потери ВСУ

Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр на красноармейском участке фронта в ДНР – машина пыталась доставить боевикам провизию, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".

Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отделения с позывным "Скат".

В Миролюбовке на покровском направлении российский танк уничтожил укрепление, где укрывались боевики ВСУ, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр" Алексей.

Расположение резервной роты третьей тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожено в районе Великого Бурлука в Харьковской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВСУ в Сумской области начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров и неугодного офицерского состава - ими будут доукомплектовывать штурмовые группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Две штурмовые группы ВСУ уничтожены в районе Константиновки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия и сопротивление противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".

Ракеты Tomahawk и опасность для РФ

Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он отметил, что тема возможных поставок ракет Tomahawk Украине вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы . Ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, которое может быть и в ядерном исполнении, однако оно не может изменить положение дел на фронте, подчеркнул Песков. Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk напомнил сообщения российских спецслужб об имеющихся у Киева возможностях для создания "грязной бомбы".

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет.

Стол переговоров для Украины уже накрыт

Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил Песков. По его словам, сегодня со всех сторон нагнетается напряженность, с этой точки зрения это очень драматичный момент.

Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп , добавил Песков.

Контакты России и США по закрытым каналам продолжаются, стороны постоянно разговаривают, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков . По его словам, "Путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Ушаков назвал договоренности, достигнутые президентами РФ и США в Анкоридже на Аляске , основой возможного урегулирования на Украине.

Сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", даже используя "американский бур", подчеркнул Ушаков. США могут влиять на политику Европы по украинскому кризису и влияют, добавил он.

В свою очередь Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС , а больше с позицией Владимира Зеленского . Лукашенко добавил, что Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте.